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GE超買狀況 1987年來最大

記者張大仁／綜合報導

奇異電氣(GE)的超級大反彈可能就要遇到撞牆期。這支工業集團股票11日下跌1%，因該公司同意向美國證券交易委員會(SEC)支付2億元罰款，以和解其誤導投資人有關其電力和保險部門的指控。

該股在過去3個月上漲近89%，本季可望創下史上最佳單季走勢。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，由其走勢圖來看，其前景可能更加不利。

他說，不僅該股的每周相對強弱指標(RSI)呈現2013年以來最嚴重的超買，而且其每日RSI自1987年以來就沒有出現過如此高的超買狀況。

馬利指出，「該股走勢應可維持到今年年底，甚至還會再上漲一點，因為股指大盤將會維持升勢。但是明年上半年的某個時點可能會出現相當大幅的回調。」

他說：「因此，在1月1日之後有些人應該稍微縮手一下了。」不過從長遠來看，該股「仍具一定的上升潛力」。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)說，奇異電氣在醫療保健領域的「大步領先」可以協助公司繼續維持走升潛力。

桑契斯說，在新冠疫情期間「對呼吸機和顯示器的需求」助長了GE的多頭走勢。

她說：「但是，如果仔細觀察GE的業務，它其實已準備好在經濟恢復正常的過程中長期受惠。」「因此，其業務重組事實上可以在後疫情時期獲得回報。」

GE 11日收於11.16元。11月是該股史上表現最佳單月。

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