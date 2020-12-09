勞氏搶家居改裝大餅 估今年銷售增22%

勞氏(Lowe's)表示，在過去2年轉虧為盈的努力之後，它正從追趕模式轉為加速由從競爭對手手中奪取市占率。

在9日的投資 人大會上，CEO艾里森(Marvin Ellison)表示，該公司現在將專注於在約9000億元的美國家居更新裝市場中搶食大餅。

他說：「對零售基本面的承諾對2020年的財務成功至關重要。」「若非如此，新冠疫情 帶來的空前客戶需求將使我們的供應鏈、店面和數位系統崩潰。」

他說，「Lowe's的好日子還沒到」，因為該公司在疫情期間靠改裝家居項目的普及獲得推升，並靠其電商投資賺了不少。

這家家居裝飾零售商 在投資人大會上重申其財測，預計今年銷售額將增長約22%。預計同期同店銷售額將增加約23%，使其每股獲利達7.53元至7.63元。經調整後，預計2020財年每股獲利為8.62元至8.72元。

但該公司沒有提供2021財年的財測。

勞氏股票9日上漲5.88%。今年以來該公司股價上漲約33%，市值約為1170億元。

艾里森在投資人大會上強調上任2年來在實體和數位業務方面取得的進步。該公司啟動一項會員計畫，目的是爭取更多電工和承包商等家庭專業人士的業務。並對其網站進行大肆翻修，以使其更易於瀏覽並能夠更佳地處理流量。並且添加新的數位訂單選項，例如路邊取貨和店內自取。

他說，2018年黑色星期五出現網站崩潰已是很久之前的事了。現在由於新冠疫情，該零售商認真面對電商需求的日增。

勞氏財務長登頓(Dave Denton)表示，未來幾個月的努力將聚焦於提高每平方英尺銷售額。預計到今年年底將達每平方英尺423元，並將未來目標提高到460元。

他說：「2020年是關鍵的一年。」「搶奪市占率的時機比預期來得快，我們正在為未來的成長做出正確的投資。」

該公司董事會也批准了一項150億元的普通股回購計畫。