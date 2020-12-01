美股道瓊早盤漲逾300點 蓄勢挑戰歷史新高

美股三大指數在12月第一交易日全數上漲。路透

美股三大指數 在12月第一個交易日全數開高，昨日才創33年最強單月表現的道瓊 指數，早盤漲逾300點，標普500和那斯達克 綜合指數則同創新高，延續上月的強勁表現。

道瓊工業指數早盤漲312點或1.05%，至29,946點，再度逼近3萬點大關；標普500漲1%，那斯達克漲0.78%；費城半導體指數漲1.14%，台積電ADR漲0.26%。

道瓊11月上漲11.8%，寫下1987年1月以來最大單月漲幅；標普500和那斯達克上月分別收漲10.8%和11.8%，雙雙創4月以來最佳單月表現。Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，隨著2020年將邁入尾聲，12月表現看似將非常強勁。

一連串正面的新冠疫苗新聞，使經濟強勁復甦的希望升高，激勵11月股市大漲。根據疫苗最新的進展，歐盟藥品管理局（EMA）已收到輝瑞與BioNTech團隊、莫德納（Moderna）藥廠的有條件上市許可申請，最快將在29日公布對BioNTech疫苗的評估結果。

電動車龍頭特斯拉（Tesla）早盤上漲4.30%。標普道瓊指數公司宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股標普500指數，放棄先前曾經考慮分兩階段進行。此調整勢必在市場掀起漣漪效應，但不少分析師認為，依傳統方式進行對市場的干擾至少會低一點。

視訊會議服務商Zoom早盤大跌11%，原因是上季營收與獲利雙雙優於預期，但隨著免費用戶激增難以填補節節攀高的成本，Zoom警告明年毛利率將持續面臨下行壓力，投資人憂心Zoom在疫情期間的榮景恐無以為繼。