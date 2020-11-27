我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例

川普改組國防政策委員會棄建制派 季辛吉被請走

本月跌深個股 仍有可取之處

記者張大仁／綜合報導

兩位交易員在盤點11月史坦普500指數中表現最差的個股後指出，其中有幾支個股很快就會捲土重來。

這些股票包括：下跌10%的Hanesbrands、下跌8%的紐蒙特(Newmont)、下跌6.5%的再生元(Regeneron)、下跌5%的丹納赫(Danaher)、Thermo Fisher Scientific和美國電力(American Electric Power)、下降4％的Biogen、下跌3%的高樂氏(Clorox)。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)指出：「其中有幾支雞肋股上月的確反向下跌，但是其中有一支仍值得關注。」

他點名服裝製造商Hanesbrands，並就其走勢圖表示它已扭轉自2015年高點以來的下跌趨勢，「該股一如預期已回落至200日移動均線，並大幅反彈回升，並且50日移動均線已回升至200日移動均線之上。」

強生表示，「我們評估它可能重回15-20元水平，代表最多有30%的上漲空間。」

Chantico Global創始人兼CEO及Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)也看好Hanesbrands的潛力，指其為「對沖基金放空最多的單一個股」。

她說，Hanesbrands被放空的依據有三：內衣和運動服市場遭競爭者蠶食、自有生產設備導致的高營運槓桿率，以及新冠疫情重創重要的分銷通路實體店面。

桑契斯說：「但空頭沒有想到，該公司獲得一份政府合約生產個人防護裝備。」「現在，它們反而將生產設備這個最大的利空轉變為其巨大的利多。」

她說，這項業務讓Hanesbrands可獲「7.5億元以上的可觀利潤」，不過「展望未來，預計個人防護設備業務將降至1.5億元左右」。

她說：「隨著經濟重新開放，股價便宜，股利相對豐厚且會持之以恆，該公司的業務將恢復活力。」「所以非常有理由擁有這支股票。」

股票 美國 疫情

上一則

11月大漲搶走聖誕行情風采

延伸閱讀

英格蘭封城解禁有名無實 國會傳反對聲浪

英格蘭封城解禁有名無實 國會傳反對聲浪
搞不定脫歐協議，英國300年來最大衰退只會延長下去

搞不定脫歐協議，英國300年來最大衰退只會延長下去
英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工

英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工
對中國加大施壓 英航艦明年派往亞洲

對中國加大施壓 英航艦明年派往亞洲

熱門新聞

小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來
爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌