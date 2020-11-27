本月跌深個股 仍有可取之處

兩位交易員在盤點11月史坦普500指數中表現最差的個股後指出，其中有幾支個股很快就會捲土重來。

這些股票 包括：下跌10%的Hanesbrands、下跌8%的紐蒙特(Newmont)、下跌6.5%的再生元(Regeneron)、下跌5%的丹納赫(Danaher)、Thermo Fisher Scientific和美國 電力(American Electric Power)、下降4％的Biogen、下跌3%的高樂氏(Clorox)。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)指出：「其中有幾支雞肋股上月的確反向下跌，但是其中有一支仍值得關注。」

他點名服裝製造商Hanesbrands，並就其走勢圖表示它已扭轉自2015年高點以來的下跌趨勢，「該股一如預期已回落至200日移動均線，並大幅反彈回升，並且50日移動均線已回升至200日移動均線之上。」

強生表示，「我們評估它可能重回15-20元水平，代表最多有30%的上漲空間。」

Chantico Global創始人兼CEO及Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)也看好Hanesbrands的潛力，指其為「對沖基金放空最多的單一個股」。

她說，Hanesbrands被放空的依據有三：內衣和運動服市場遭競爭者蠶食、自有生產設備導致的高營運槓桿率，以及新冠疫情 重創重要的分銷通路實體店面。

桑契斯說：「但空頭沒有想到，該公司獲得一份政府合約生產個人防護裝備。」「現在，它們反而將生產設備這個最大的利空轉變為其巨大的利多。」

她說，這項業務讓Hanesbrands可獲「7.5億元以上的可觀利潤」，不過「展望未來，預計個人防護設備業務將降至1.5億元左右」。

她說：「隨著經濟重新開放，股價便宜，股利相對豐厚且會持之以恆，該公司的業務將恢復活力。」「所以非常有理由擁有這支股票。」