創新高後稍喘息 道指回跌173點

美聯社

在創下3萬點的重要里程碑後，道瓊工業平均指數 稍作喘息收跌，而交易員則對令人失望的失業數據表示擔憂。

道指下跌173.77點或0.58%收2萬9872.47點。史坦普500指數在前一交易日創下歷史收盤新高後下跌5.76點或0.16%至3629.65點。那斯達克綜合指數逆勢上漲57.62點或0.48%收1萬2094.40點。

在感恩節假期前夕，交易量較往年減少。SPDR史指ETF交易量僅略高於3300萬股，不到其30日平均水平7930萬股的一半。

勞工部表示，上周首度申領失業救濟金人數有77.8萬人，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的73.3萬。

Jefferies貨幣市場經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)指出：「越來越多證據顯示，申領數將觸及近期底部，而幾個月來的下降趨勢恐將逆轉。」「過去兩周的數據證實了這些預期。」

但傳出正就收購Slack Technologies進行談判後，Salesforce領跌道指，下跌5.38%；Slack暴漲37.64%。能源股下跌2.4%，是史指表現最差的類股。

道指24日首次突破3萬點，並可望創下1987年來最大單月漲幅。

CUNA Mutual Group首席市場策略師納普(Scott Knapp)說：「道指突破3萬點代表了一個里程碑，但它也抓住了投資人當下的情緒。」

小型股也創下歷史新高，羅素2000指數24日飆升近2%。本月以來羅素2000指數上漲約20%，將是史上最佳單月表現。然而，這個小型股指數25日下跌0.5%。

由於疫苗 的利多，加上政治面轉趨明朗，股市反彈至紀錄高位。

阿斯利康(AstraZeneca)本周宣布，一項早期分析顯示其研發中疫苗的平均功效為70%。同時，川普政府為總統當選人白登的團隊提供聯邦資源以進行政權移交。交易員們也對前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)可能被提名為財政部長感到鼓舞。

不過Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)表示，進一步的漲勢可能受到限制，「有關經濟和病毒的未來許多正面訊息已被折價。」「股市或許可能繼續走高，但幅度不會太大。」

此外，Fed公布本月初的會議紀錄。該結論表明，官員們正在討論隨著新冠疫情 的持續復甦而為經濟提供更多寬鬆策略，「與會者繼續認為經濟前景面臨的風險傾向於走低，最新數據表明疫情再次爆發的可能性增加。」