創新高後稍喘息 道指回跌173點
在創下3萬點的重要里程碑後，道瓊工業平均指數稍作喘息收跌，而交易員則對令人失望的失業數據表示擔憂。
道指下跌173.77點或0.58%收2萬9872.47點。史坦普500指數在前一交易日創下歷史收盤新高後下跌5.76點或0.16%至3629.65點。那斯達克綜合指數逆勢上漲57.62點或0.48%收1萬2094.40點。
在感恩節假期前夕，交易量較往年減少。SPDR史指ETF交易量僅略高於3300萬股，不到其30日平均水平7930萬股的一半。
勞工部表示，上周首度申領失業救濟金人數有77.8萬人，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的73.3萬。
Jefferies貨幣市場經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)指出：「越來越多證據顯示，申領數將觸及近期底部，而幾個月來的下降趨勢恐將逆轉。」「過去兩周的數據證實了這些預期。」
但傳出正就收購Slack Technologies進行談判後，Salesforce領跌道指，下跌5.38%；Slack暴漲37.64%。能源股下跌2.4%，是史指表現最差的類股。
道指24日首次突破3萬點，並可望創下1987年來最大單月漲幅。
CUNA Mutual Group首席市場策略師納普(Scott Knapp)說：「道指突破3萬點代表了一個里程碑，但它也抓住了投資人當下的情緒。」
小型股也創下歷史新高，羅素2000指數24日飆升近2%。本月以來羅素2000指數上漲約20%，將是史上最佳單月表現。然而，這個小型股指數25日下跌0.5%。
由於疫苗的利多，加上政治面轉趨明朗，股市反彈至紀錄高位。
阿斯利康(AstraZeneca)本周宣布，一項早期分析顯示其研發中疫苗的平均功效為70%。同時，川普政府為總統當選人白登的團隊提供聯邦資源以進行政權移交。交易員們也對前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)可能被提名為財政部長感到鼓舞。
不過Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)表示，進一步的漲勢可能受到限制，「有關經濟和病毒的未來許多正面訊息已被折價。」「股市或許可能繼續走高，但幅度不會太大。」
此外，Fed公布本月初的會議紀錄。該結論表明，官員們正在討論隨著新冠疫情的持續復甦而為經濟提供更多寬鬆策略，「與會者繼續認為經濟前景面臨的風險傾向於走低，最新數據表明疫情再次爆發的可能性增加。」
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