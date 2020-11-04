美股3大指數早盤勁漲 科技股領漲

美股三大指數4日早盤強勁上揚，主要由科技股領漲。(美聯社)

美股三大指數 4日早盤強勁上揚，主要由科技股領漲；儘管美國 大選選情陷入激烈拉鋸，道瓊與標普500指數仍漲逾1%，那斯達克綜合指數更漲近3%。

道瓊工業指數早盤漲222.16點或1.02%，標普500指數漲1.72%，那斯達克綜合指數漲2.93%，費城半導體指數漲1.71%，台積電ADR漲1.77%。

根據美國國家廣播公司（NBC），白登看似難以拿下北卡羅來納州，目前由川普暫居領先。關鍵搖擺州密西根州、威斯康辛州及賓州的結果，預計將在幾日後出爐。

巴克萊（Barclays）美股現金交易常務董事Mike Lewis說：「目前對市場最大的消息是藍色浪潮不會出現。展望後市，我認為將聚焦於政策面與聯準會（Fed），更甚於政治面，這對市場是一件好消息」。

大型科技公司的股價早盤躍漲，包括「尖牙股」（FAANG）及微軟等大型科技股皆漲逾3%，其中臉書勁揚6.6%。

華爾街交易員和投資人將科技股上漲歸功於一連串因素，包括財報獲利穩健，及在不確定時期具有避險吸引力。此外，部分人認為共和黨有望守住參議院，也有利於科技股走高，因為民主黨大獲全勝可能將推高資本利得稅。

有「小非農」之稱的美國ADP就業 數據4日出爐，在新冠肺炎疫情復燃之際，10月民間企業新增就業的速度大幅放緩，比預期少了快一半。