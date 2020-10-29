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大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

鼓舞士氣 臉書美國員工感恩節放假一周

編譯王巧文／綜合外電
臉書執行長查克柏格向員工宣布，美國員工將在感恩節當周放假一周，其他地區員工也將有三天假期，以獎勵大家的辛勞並提振士氣。 路透
臉書執行長查克柏格向員工宣布，美國員工將在感恩節當周放假一周，其他地區員工也將有三天假期，以獎勵大家的辛勞並提振士氣。 路透

社群平台巨擘臉書向員工宣布，美國部門員工將在感恩節當周放假一周，其他地區員工也將有三天假期，此舉旨在獎勵員工在「前所未有的重重挑戰」中所達成的工作成果，並在員工抨擊公司貼文政策後，希望有助提振整體士氣。

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）在27日發送的內部訊息顯示，美國員工獲得一周的感恩節假期，而全球其他地區的所有員工將享有三天假期，時間預定在11月23至25日，特定團隊或其他時區員工將在相應時間放假三天。

查克柏格在給員工的訊息中說：「這個主意目的是儘可能讓更多員工歇息一下。我希望你們能在今年的最後衝刺之前，脫離工作來休息和充電。」

臉書公司內部正處於異常動蕩時期。自新冠肺炎疫情爆發以來，該公司旗下員工均採取遠端工作模式，且在今年夏季及在11月美國總統大選前夕，臉書已制定一系列有關不實資訊及政治言論的政策，引發內部不滿情緒。

臉書員工曾在5月底群起抗議，批評查克柏格對美國總統川普發布的「當搶劫開始，槍聲便響起」貼文置之不理，該貼文回應因白人警察殺害非裔男子佛洛伊德引起的全美示威抗議，遭外界批評鼓吹暴力鎮壓。臉書隨後更新規定，加強限制員工於內部論壇中表達政治觀點。

最近，這家社群巨頭祭出一系列與大選相關的新政策，但其政策執行情況仍然遭人詬病。

臉書 美國 查克柏格

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