本周股市觀察重點：3個E

本周股市的焦點在3個「E」字母：獲利(earning)、選舉(election)和經濟(economy)。

本周有近170家史坦普500成份股公布財報，包括29日的蘋果、亞馬遜和Alphabet等大型股。而同樣在29日公布的第3季GDP可能會展現較第2季大幅反彈。最後，所有投資 人都在關注不到1周就要舉行的美國 總統大選。

瑞士信貸(Credit Suisse)首席美國股票策略師戈魯布(Jonathan Golub)針對每個焦點提出應對措施。

關於財報，戈魯布說，已經公布的財報超出預期，「如果從獲利成長角度來看，比一年前下降約18%-20%。但是，如果是以投資人眼光來看，與期望相比之後其實還是不錯。」

他估計財報超出預期大約17%，不及第2季的23%。通常獲利超出預期大約在3%到4%之間。

關於經濟，戈魯布說，第3季GDP看來應會強勁。但是，與第2季的比較模糊了數字實質代表的含義，「就GDP的計算方式來看有點不公平。」「因為計算GDP其實是與前季進行比較。用一個封鎖的經濟與一個開放的經濟比較，數字將會很巨大，但無法反映真實，無法說明工業活動恢復正常需要多久時間。」

FactSet調查的分析師預計第3季GDP成長31%。第2季GDP萎縮32.9%，創歷史紀錄。

至於選舉，戈魯布說，股市對結果的關注可能還不如紓困 方案談判。全美各地激增的新冠確診案件，讓大家更加關注這對經濟和股市的影響，「如果達成財政協議給予人們更多的失業救濟金和紓困小企業，大家或許可再承受再度宣布的封鎖令。但現在看來這似乎不會發生。」

即使白登和民主黨橫掃選舉，戈魯布指出，任何紓困案都可能需要一段時間才能影響經濟，「在新總統於1月宣誓就職前，很可能不會達成協議，即使有，也要花幾周時間才能將支票送達人們。」