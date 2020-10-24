蘋果上季財報將登場 四大亮點搶先看

蘋果將於29日公布上季財報，市場聚焦該公司可能透露的iPhone 12初步銷售情況。路透

蘋果 （Apple）將於美股29日盤後公布上季財報，該公司年度第4季（截至9月30日為止的三個月）財報向來會揭露新iPhone 的初步銷售情況，但今年投資人可能無法再從中一窺究竟。新冠肺炎疫情導致蘋果延後推出5G iPhone新機，意味新iPhone銷售狀況將不會列入新一季財報。

以下整理蘋果最新一季財報的四大看點：

●上季營收與獲利

FactSet預估，蘋果上季營收為639.8億美元 ，將略低於去年同期的640.4億美元；群眾外包預測網站Estimize，對蘋果的平均營收預估為654.5億美元。今年蘋果礙於疫情，未能趕得及在上季就開始販售新iPhone，但分析師仍預估，上季營收不會比去年同期遜色太多。

●全年度營收與獲利

蘋果上年度營收預料仍有微幅成長，儘管面臨疫情挑戰和延後推出iPhone 12。FactSet預估蘋果全年營收可望有2,733.2億美元，優於2019年度的2,601.7億美元。

FactSet另預估，蘋果全年每股盈餘為71美分，低於2019年度的76美分；Estimize則預估蘋果的每股盈餘平均為77美分。

●iPhone與其他裝置上季營收表現

FactSet預估，上季iPhone營收為288億美元，比去年同期的333.6億美元大幅滑落，但其他裝置的銷售預料穩健成長，有助提振總營收。

分析師預估，iPad和電腦Mac銷售分別為60.1億美元和77.9億美元，高於去年同期的46.6億美元和69.9億美元。

●分析師怎麼看？

Wedbush證券分析師艾夫斯說：「我認為他們（蘋果）這次會對iPhone 12的需求以及到12月底的本季銷售走勢，給予方向性指引。鑒於iPhone的產品周期龐大，如果蘋果執行長庫克沒有稍微提到有關年底購物季的需求預期，我會感到不可思議。」

美國投銀Piper Sandler分析師庫馬爾22日重申，給予蘋果「加碼」評級，並將目標價格從130美元提高至135美元；蘋果23日收在每股115.04美元。庫馬爾並預估，本季iPhone銷量為7,300萬台，高於先前預估的6,500萬台。

摩根士丹利分析師胡伯蒂警告，iPhone上季銷售可能不如市場預期，但iPhone 12有助持續提振市場近來對蘋果股價的信心。