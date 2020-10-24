我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美華人糖尿病高發 如何防治？

川普赴佛州投票 隨後將赴三州造勢

蘋果上季財報將登場 四大亮點搶先看

編譯洪啟原／綜合外電
蘋果將於29日公布上季財報，市場聚焦該公司可能透露的iPhone 12初步銷售情況。路透
蘋果將於29日公布上季財報，市場聚焦該公司可能透露的iPhone 12初步銷售情況。路透

蘋果（Apple）將於美股29日盤後公布上季財報，該公司年度第4季（截至9月30日為止的三個月）財報向來會揭露新iPhone的初步銷售情況，但今年投資人可能無法再從中一窺究竟。新冠肺炎疫情導致蘋果延後推出5G iPhone新機，意味新iPhone銷售狀況將不會列入新一季財報。

以下整理蘋果最新一季財報的四大看點：

●上季營收與獲利

FactSet預估，蘋果上季營收為639.8億美元，將略低於去年同期的640.4億美元；群眾外包預測網站Estimize，對蘋果的平均營收預估為654.5億美元。今年蘋果礙於疫情，未能趕得及在上季就開始販售新iPhone，但分析師仍預估，上季營收不會比去年同期遜色太多。

●全年度營收與獲利

蘋果上年度營收預料仍有微幅成長，儘管面臨疫情挑戰和延後推出iPhone 12。FactSet預估蘋果全年營收可望有2,733.2億美元，優於2019年度的2,601.7億美元。

FactSet另預估，蘋果全年每股盈餘為71美分，低於2019年度的76美分；Estimize則預估蘋果的每股盈餘平均為77美分。

●iPhone與其他裝置上季營收表現

FactSet預估，上季iPhone營收為288億美元，比去年同期的333.6億美元大幅滑落，但其他裝置的銷售預料穩健成長，有助提振總營收。

分析師預估，iPad和電腦Mac銷售分別為60.1億美元和77.9億美元，高於去年同期的46.6億美元和69.9億美元。

●分析師怎麼看？

Wedbush證券分析師艾夫斯說：「我認為他們（蘋果）這次會對iPhone 12的需求以及到12月底的本季銷售走勢，給予方向性指引。鑒於iPhone的產品周期龐大，如果蘋果執行長庫克沒有稍微提到有關年底購物季的需求預期，我會感到不可思議。」

美國投銀Piper Sandler分析師庫馬爾22日重申，給予蘋果「加碼」評級，並將目標價格從130美元提高至135美元；蘋果23日收在每股115.04美元。庫馬爾並預估，本季iPhone銷量為7,300萬台，高於先前預估的6,500萬台。

摩根士丹利分析師胡伯蒂警告，iPhone上季銷售可能不如市場預期，但iPhone 12有助持續提振市場近來對蘋果股價的信心。

蘋果 美元 iPhone

上一則

美股結束連三周漲勢 巴隆建議應為美經濟加速成長布局

延伸閱讀

彭博：台灣正崴即將在印度量產蘋果產品

彭博：台灣正崴即將在印度量產蘋果產品
麥當勞早餐再添美味全新McCafe烘培糕點蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲

麥當勞早餐再添美味全新McCafe烘培糕點蘋果餡餅、藍莓鬆糕和肉桂捲
身體很誠實！習近平高調嗆美 中國民眾瘋搶iPhone 12

身體很誠實！習近平高調嗆美 中國民眾瘋搶iPhone 12
特斯拉召回5萬輛Model S和X 亞馬遜:bug導致蘋果卡遭刪

特斯拉召回5萬輛Model S和X 亞馬遜:bug導致蘋果卡遭刪

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

2020-10-21 05:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院人數攀升

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院人數攀升