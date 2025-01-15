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這個時間喝咖啡 死亡心臟病機率大減

編譯俞仲慈／即時報導
最新研究表明，與全天喝咖啡或者完全不喝咖啡相比，早上喝咖啡確實有益心臟健康。（美聯社）
最新研究表明，與全天喝咖啡或者完全不喝咖啡相比，早上喝咖啡確實有益心臟健康。（美聯社）

許多人習慣早上起床喝一杯咖啡醒腦，事實上最新研究表明，與全天喝咖啡或者完全不喝咖啡相比，早上喝咖啡確實有益心臟健康。

新聞周刊(Newsweek)報導，7日發表在歐洲心臟雜誌(European Heart Journal)的一份報告蒐集1999年至2018年間，參加「美國國家健康與營養調查」(NHANES)逾4萬名成年人早上喝咖啡與心臟病、甚至死亡風險的關聯。

結果發現，與不喝咖啡相比，早上喝咖啡的疾病死亡率減少16%，甚至死於心臟病的機率更大幅降低31%；至於中午過後喝咖啡的疾病死亡率沒有明顯降低，顯示喝咖啡的時段相當重要；而且每天早上喝兩杯、三杯或更多杯咖啡的疾病死亡率尤其更低。

該研究主持人、杜蘭大學(Tulane University)肥胖研究中心主任齊陸(Lu Qi，音譯)指出：「研究結果表明，喝咖啡或喝多少咖啡不但很重要，一天當中喝咖啡的時段也很重要。」並補充道：「我們一般不會建議喝咖啡的時段，但或許將來會列入考慮。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，心臟病是國人首要疾病死因，每33秒就有一人死於心臟病，不過仍不清楚早上喝咖啡可以降低心血管疾病死亡率的原因。

研究人員指出：「最可能的原因就是下午或晚上喝咖啡可能擾亂晝夜節奏以及褪黑激素分泌，恐導致發炎與血壓升高等容易引發心血管危險的因素。」太晚喝咖啡可能擾亂人體清醒與睡眠節奏，造成睡眠品質變差並提高心臟病風險。 

由於是觀察性的研究，尚無法斷定早上喝咖啡與降低心臟病風險兩者有直接關係，仍需要科學進一步驗證，不過英國「皇家布朗頓暨哈爾菲德醫院」(Royal Brompton and Harefield Hospitals)教授拉什爾(Thomas F. Lüscher)肯定表示：「我們接收到大量證據證明喝咖啡，尤其是早上喝可能有益健康，因此要喝咖啡而且要在早上喝。」

咖啡 心臟病 聯邦疾病防治中心

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