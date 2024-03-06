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吃對早餐讓你更夯 研究：一早吃精緻碳水較無吸引力

編譯徐榆涵／即時報導
法國研究人員發現，早餐吃富含精緻碳水化合物的人較沒吸引力。(路透)
法國研究人員發現，早餐吃富含精緻碳水化合物的人較沒吸引力。(路透)

法國研究發現，臉部吸引力的微小變化歸因於血壓和胰島素的變化。因此，若想在早上保持最佳狀態，可能值得將超加工糕點和果汁換成全麥吐司和無糖茶。

衛報報導，法國研究人員發現，早餐吃富含精緻碳水化合物的人，比早餐吃更健康的非精緻碳水化合物者更沒吸引力。

法國蒙彼利埃大學科學家認為，臉部吸引力的微妙變化可能歸因於血壓和胰島素的變化，這些變化會影響皮膚外觀並對性荷爾蒙產生長期影響。

進化生物學家、該研究的第一作者貝爾蒂卡特博士（Dr Claire Berticat）說，「令人驚訝的是，我們的飲食選擇對我們的外表產生快速影響。這些生理變化可能會微妙改變面部特徵，影響其他人對吸引力的看法。」

研究人員招募各52名年齡介於20歲至30歲之間的男女性，隨機分配他們吃相當於500卡路里的精緻或非精緻

碳水化合物早餐。

精緻碳水化合物早餐包括由工業研磨麵粉製成的法棍麵包、果醬、蘋果汁或柳橙汁，以及加糖的茶或咖啡。非精緻的碳水早餐則是全麥麵包，加奶油和乳酪，柳橙或蘋果，以及不加糖的茶或咖啡。

科學家測量受試者吃早餐前後的血糖，然後在受控照明條件下拍攝他們。接著將這些照片給一組評估者看，估算這些人的年齡、陽剛或女性化的程度以及外表的吸引力。

該篇發表在《Plos One》雜誌的研究指出，早餐吃精緻碳水會降低男性和女性的臉部吸引力，儘管從受試者完成的調查表中發現，吃此類食物的長期影響更加複雜。

貝爾蒂卡特說，「影響因性別和餐點類型而異，突顯飲食和吸引力之間的複雜關係。我們的研究結果有力表明，飲食選擇對健康和具有特殊社會重要性的特徵（例如臉部吸引力），皆產生深遠影響。」

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