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Netflix又醞釀漲價 傳出時間點會在這時候

編譯葉亭均／綜合外電
華爾街日報報導，串流影音巨擘Netflix計劃在目前的好萊塢演員罷工結束的幾個月後，調高無廣告服務的訂閱費用。（路透）
華爾街日報報導，串流影音巨擘Netflix計劃在目前的好萊塢演員罷工結束的幾個月後，調高無廣告服務的訂閱費用。（路透）

串流影音巨擘Netflix計畫在目前的好萊塢演員罷工結束的幾個月後，調高無廣告服務的訂閱費用，成為最新一家加入美國大型串流媒體平台近期一連串漲價行動的公司。

華爾街日報引述知情人士的說法報導，Netflix正討論在全球多個市場漲價的事宜，但可能會從美國和加拿大開始調漲價格。目前無法知悉Netflix計畫漲價的幅度，也不清楚新價格的具體生效時間。Netflix不願置評。

在過去一年左右，主要的無廣告串流服務價格已上漲約25%，因為娛樂業者尋求讓旗下的串流媒體平台具有獲利能力，同時引導對價格敏感的用戶轉向使用他們較便宜、但實際上更有利可圖的有廣告版本訂閱方案。

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）3日表示，旗下Discovery+串流服務的無廣告版本月費將從6.99美元調高至8.99美元，至於有廣告的版本訂閱費維持在每月4.99美元。

串流媒體業者也開始研究如何透過自己的獨家節目（如體育賽事直播）來建立新的訂閱方案，而不會面臨核心產品流失用戶的風險。

例如迪士尼正在討論在美國以外的市場推出新的Disney+體育直播方案。華納兄弟探索公司上個月，將很快在其Max串流媒體服務中增加體育直播內容，感興趣的用戶可以每月額外支付9.99美元收看。

Apple TV+正在銷售美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）的MLS Season Pass，訂閱Apple TV+的用戶可以每月12.99美元或每賽季25美元購買。沒有訂閱Apple TV+的用戶則可每月支付14.99美元或每賽季29美元購買。

Netflix是過去一年中，唯一沒有漲價的主要串流媒體業者，該公司聚焦透過打擊共享密碼來提高營收。Netflix最近一次漲價是在2022年1月。

Netflix計畫等到好萊塢的編劇和演員結束罷工後再漲價。美國編劇協會上周宣布與製片業者達成暫時性的協議，而在7月展開罷工的美國演員工會本周重啟與好萊塢製片業者的談判。

由於編劇們在暫時達成的協議中取得重大讓步，包括獲得新的獎金和更高的版稅，因此串流業者將必須想辦法來支付這些提高的人力成本。

Netflix 7月在美國停止提供基本的每月9.99美元無廣告訂閱方案，這實際上是擴大了15.49美元標準版無廣告方案和6.99美元有廣告方案的價格差距。有廣告方案是在去年11月推出。

Netflix 好萊塢 罷工

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