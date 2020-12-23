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疫情回不了家…英國開賣空氣罐 聞聞炸魚薯條一解鄉愁

編譯張君堯／綜合報導
英國行李運輸公司「My Baggage」推出取自英國、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地的空氣，每瓶500毫升的空氣要價25英鎊。（取材自My Baggage官網）
英國行李運輸公司「My Baggage」推出取自英國、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地的空氣，每瓶500毫升的空氣要價25英鎊。（取材自My Baggage官網）

新冠疫情讓許多人面臨有家歸不得的窘境，為此有英國公司推出標榜「產地直送」的空氣瓶，裝有取自該國各地的氣味，以便海外民眾一解思鄉之苦，創造出疫情下的商機。

英國行李運輸公司「My Baggage」推出裝有英國、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地空氣的瓶子，每瓶500毫升；要價25英鎊（約33美元），瓶口有軟木塞方便打開，可隨時來一場「嗅覺之旅」。My Baggage指出，提供的氣味從「新鮮鄉村果嶺」到「城市煙塵」都有。

除了上述四個地區，My Baggage還接受指定英國任何地點空氣。他們最近剛完成一名威爾斯人的訂單，該人指定要威爾斯西北部斯諾登尼亞山區（Snowdonia）的空氣。此外還有「限量版」，包括取自倫敦地鐵以及諾福克（Norfolk）一家炸魚薯條店等空氣。

My Baggage開發團隊指出，有研究證實人類的嗅覺與情感記憶有關，他們因此靈機一動推出這項產品。公司經理史都華（Paul Stewart）強調，希望藉此緩解海外英國人的鄉愁，同時也能幫助因防疫限制而無法旅行的人，目前客人購入都以贈送海外親友居多。

面對疫情下出現的商機，有英國網友開玩笑表示「愚人節這麼快就到了嗎」，不過由於近日英國變種新冠病毒疫情嚴重，也有網友擔憂是否會有病毒混入瓶中，更有人大罵「只有白痴才會買」。

My Baggage還推出「限量款」空氣瓶，包括專門取自倫敦地鐵以及諾福克一家炸...
My Baggage還推出「限量款」空氣瓶，包括專門取自倫敦地鐵以及諾福克一家炸魚薯條店的空氣。（取材自My Baggage官網）

英國 疫情 地鐵

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