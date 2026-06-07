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不爽地勤態度差 65歲婦稱「行李有炸彈」法官判決曝光

記者陳恩惠／桃園即時報導
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圖為桃園機場長榮櫃台，示意圖，非文中當事人。（本報系資料照）
圖為桃園機場長榮櫃台，示意圖，非文中當事人。（本報系資料照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休婦人因不滿地勤態度，在桃園機場稱行李內有炸彈。
  • 重點二：航警立即到場搜查，並將婦人與行李帶回檢驗處理。
  • 重點三：桃園地院認定她散布不實訊息危害飛安，判罰金五萬元。

去年7月間原定隨宗教團體赴美宣慰僑胞的退休婦人「徐師姐」，在桃園國際機場二航廈出境大廳辦理報到時，不爽地勤的態度，在詢問行李有無違禁品時，竟打趣笑稱「有啊，有炸彈」；由於徐認罪，桃園地院改以簡易判決，依違反民用航空法判罰5萬元(新台幣，約1678美元)。

犯罪事實指出，65歲「徐師姐」2025年7月10日原定搭乘長榮航空上午11時31分BR-008班機前往美國舊金山，當天上午8時20分她在桃園機場第二航廈三樓出境大廳18號櫃台辦理報到與託運行李時，她自己認為楊姓地勤人員的服務態度沒有很好，在楊某依作業流程規定詢問「請問託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機之類的物品？」據指出，徐脫口而出「有啊，有炸彈」等言論，楊姓地勤完全不敢大意，立刻通知航空警察到場處理，將徐師姐與她的行李帶回航警局開箱檢驗。

據了解，「徐師姐」於檢警初步詢問時，承認有說過「有啊，有炸彈」，但不認罪，到法院進行審查庭時，師姐得知卷證內有份長榮航空櫃檯錄音譯文時，眼見鐵證如山，只得低頭認罪。

法官審酌，徐婦只因個人不滿機場人員態度，竟散布不實訊息，導致機場秩序混亂、飛航作業受影響，不僅浪費人力資源進行無謂搜查，更引起旅客恐慌，危及航空安全，認定此舉嚴重影響公共安全，屬於散布不實訊息危害公共秩序罪，行為不可取。

但考量她在犯後坦承犯行，態度尚可，且自述大學肄業、已退休，家庭經濟狀況小康，法院綜合各項情狀，依散布危害飛航安全之不實訊息，判罰金5萬元，並諭知可用勞役折抵刑期，以示警惕。

精華 FAQ

  • 她在桃園機場第二航廈辦理報到與託運時，因認為地勤態度不佳，對方詢問行李是否有違禁品，她便脫口說出「有啊，有炸彈」。

  • 地勤人員不敢大意，立刻通知航空警察到場處理，將婦人與她的行李帶回航警局開箱檢驗，以確認是否真的有危險物品。

  • 法官認為她只因個人不滿就散布不實訊息，造成機場秩序混亂、浪費搜查人力並引發旅客恐慌，屬危害飛航安全的行為，因此判罰五萬元。

舊金山

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