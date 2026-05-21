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川普將和賴清德通話？專家：恐怕不是好的訊號

記者李人岳／台北即時報導
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美國總統川普表示，有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話，引發各界想像與討論。...
美國總統川普表示，有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話，引發各界想像與討論。不過戰略專家擔憂，川普大可直接批准軍售案，若說要找台方談「恐怕不是好的訊號」。（歐新社）

美國總統川普表示，有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話，引發各界想像與討論。不過中華戰略前瞻協會研究員揭仲擔憂，川普大可直接批准軍售案，若說要找台方談「恐怕不是好的訊號」。川普也可能獅子大開口，開出1個台方無法接受的條件，作為他把責任轉嫁給台方的理由。

淡江大學戰略所長李大中認為，台美之間本來就有溝通管道，其實不需要川普自己出手，川普這樣做的原因，一種解釋是這就是他的行事風格，也可能是為了減輕美國國內對於出賣台灣的反彈聲浪，或再延長宣布對台軍售的時間。

揭仲認為，川普可能不會直接和賴總統通話，畢竟兩人直接通話的後座力，幾乎已經和他馬上直接批准軍售案相去不遠。因此可能的作法應該會透過行政部門之間進行溝通。若要慎重一點就是派遣特使，例如退休高階官員等人士來代表轉達他的意見。但這應該就是說明華府的決定，而少有「磋商」的意味。

他並擔憂，川普若說要找我們談，恐怕並不是好的訊號。否則，川普若有意批准軍售，大可直接簽署，若這個時候要和台方談，恐怕就表示他心中的答案不是要馬上批准，否則假如川普已經決定要批准軍售案，那他更要溝通的對象應該是習近平，而非台方。

揭仲推測，美方若派特使來，也許是稍微解釋說明華府的立場，但他更擔心，以川普的商人性格，有沒有可能獅子大開口，開出1個台方無法接受的條件，作為他把責任轉嫁給台方的理由。他舉例，台方關注140億元軍售案，但白宮聲明中方承諾每年採購高達170億元的美國農產品，會不會讓美方又提出1個讓台方難以負擔的條件？

揭仲認為，川普所稱的台灣問題，應該仍是針對軍售問題為主。他分析，習近平既然向川普承諾任內不會攻台，川普對台灣的關切應該限於晶片、利益等特定的方面，尤其台方畢竟現在並未進行法理台獨的工作，美方還能要求我們做甚麼？他指出，軍售牽涉後續川習會和期中選情。

李大中認為，川普可能和賴總統通話的盤算，可能想打個擦邊球，呼應他在福斯專訪時脫口而出「把對台軍售視為籌碼」的想法，暗示台灣這張牌仍可能美中未來交易時，川普握在手中的籌碼。其次，也可卸除美國國內對他討好北京而犧牲台灣的壓力與抨擊力道。

他認為，川普可能在電話中直接提到幾件事，包括：要求台灣在台獨議題上謹守分寸，要求台灣不要誤判與必須自我克制；其次，川普也可能再度提及晶片半導體議題，施壓與要求台灣加碼承諾；第3，川普也可能觸及最敏感且不易處理的對台軍售議題，但什麼方向目前難以判斷，如果是暗示考慮縮減軍售規模、刪除特定軍售項目，那對台灣無疑是警訊。

李大中認為，面對川普突如其來出招，北京現在應該是高度戒備，透過各種管道勸阻與施壓川普不要打這通電話，也可能將川賴通電，上綱到會立即危及川習會的成果、習的9月回訪美國以及美中能否維持穩定基礎的關鍵。對川普而言，美中是真正的主角，台灣議題是配角，無論如何台方都要謹慎以對。

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