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台醫美光澤診所疑偷拍 負責人「天后御用名醫」滯留上海

記者王長鼎／新北即時報導
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新北市醫美光澤診所疑偷拍案，新北警方今再移送5名診所IT員工，據了解，該集團負責...
新北市醫美光澤診所疑偷拍案，新北警方今再移送5名診所IT員工，據了解，該集團負責人有「天后御用名醫」之稱的王朝輝目前滯留上海。記者王長鼎／翻攝

新北市醫美光澤診所疑偷拍案，陳姓店經理及唐姓設備工程師今晨檢方訊後遭改列被告，依妨害秘密、妨害性隱私、個資法及違反兒少性剝削條例等罪嫌聲押禁見；新北警方今天下午再移送5名診所IT員工，據了解，該集團負責人有「天后御用名醫」之稱的王朝輝目前滯留上海。

愛爾麗醫美集團陷偷拍風暴延燒全國醫美院所，雙北市府昨發動稽查；另家連鎖醫美光澤診所傳出裝設類似的「煙霧偵測器攝像機」，新北地檢署搜索光澤診所在新北搜索板橋二分店和三重正義、三峽北大及新莊幸福5處分店，相關攝影設備疑遭拆除，但業者否認偷拍。

板橋警方今天凌晨再帶回負責光澤診所IT部門多名名員工，據了解，該診所IT工程部門共有5名成員，由唐姓主管領導，警詢時均聲稱僅是受雇聽命行事，對於監視器裝設的具體位置與規畫並不知情，警方質疑均避重就輕，企圖規避相關法律責任。警詢後今天下午將鄭姓、徐姓、柯姓、諶姓、高姓5名IT員工移送新北地檢署由檢察官進行複訊。

據悉，警方查扣相關主機與硬碟設備，發現光澤診所使用的監視系統較為老舊，確定已發現多名病人在診間的私密影像，令人起疑的是，警方在判讀影像時，發現不少連續畫面出現中斷或不明間隔，懷疑診所在案發後曾緊急派員動手刪除疑似不雅的敏感畫面。

據了解，光澤創辦人醫師王朝輝因曾傳出為歌壇天后王菲施打「童顏針」聞名。檢警追查其下落，發現王男目前人在中國上海，且在當地擁有不少相關產業也有置產，不排除發布境管，或進一步採取強制手段。

新北市醫美光澤診所疑偷拍案，新北警方今再移送5名診所IT員工，據了解，該集團負責...
新北市醫美光澤診所疑偷拍案，新北警方今再移送5名診所IT員工，據了解，該集團負責人有「天后御用名醫」之稱的王朝輝目前滯留上海。記者王長鼎／翻攝

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