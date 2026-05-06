愛爾麗偷拍疑雲總裁已遭拘提 是否停業衛福部回應這樣說

愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，稍早愛爾麗集團總裁常如山也遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。(記者蔣永佑／攝影)

台灣愛爾麗連鎖醫美診所爆出針孔偷拍疑雲，發現幾乎每間分店診療間都裝有這種偽裝成煙霧偵測器的攝影機。對此，衛福部醫事司回應，目前已有要求地方衛生局針對診所了解是否有違反《醫療法》第72條，倘若屬實，最重可開罰25萬元罰鍰，不過是否涉及停業處分，仍有待檢警調查結果決定。

日前1名女子至板橋愛爾麗診所進行療程時，發現診療間天花板角落有1具外型為煙霧偵測器的裝置，內部疑似有鏡頭拍攝。女子事後上網搜尋發現疑似是針孔攝影機立即報警。稍早愛爾麗集團總裁常如山也在愛爾麗集團總部辦公室內遭警拘提，隨即移送新北地檢署交由檢察官偵訊。

醫事司副司長劉玉菁表示，已先請新北衛生局了解，是否有違反醫療法72條「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏」，這部分來進行查明，目前為止尚未接到衛生局開罰的通知，因為全台18家診所都有配合調查，且檢警也有扣走一些資料。倘若真的屬實可處可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

至於外界關心會不會讓診所停業或是廢照等更嚴重的處分，劉玉菁說，目前揭露的相關資訊，確定適用上述第72條規定，不過仍須視後續檢警調查結果，是否有其他違法情事，才能了解是否違反其他法規。劉玉菁也說，目前並無接到其他民眾申訴自己疑似被偷拍情事。