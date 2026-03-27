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提建言卻遭長官斥責...顏慧欣疑遭霸凌 家屬婉拒政院獎章

記者李人岳蔡晉宇張文馨／即時報導
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被質疑霸凌的行政院政務委員楊珍妮27日請假未出席立法院備詢。（本報資料照片）
被質疑霸凌的行政院政務委員楊珍妮27日請假未出席立法院備詢。（本報資料照片）

行政院經貿辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出她生前曾遭長官排擠甚至職場霸凌，外界更將矛頭指向經貿辦談判總代表楊珍妮。楊珍妮昨日不願回應；行政院長卓榮泰表示，行政院將啟動調查，並且將全數由外聘委員進行調查，對於顏慧欣家屬婉拒政院頒贈一等功績獎章，卓榮泰說會再繼續取得家屬的理解。

不過，顏慧欣早在上月19日向卓榮泰提出辭呈時，信中即透露受到長官嚴厲斥責等情事，但政院並未進一步處理，也遭到外界質疑為何拖了一個多月才啟動調查。

對於有投書指稱顏慧欣生前曾經向賴總統面報她遭遇的困境，不過賴總統請她相忍為國，總統府發言人郭雅慧表示「絕無此事」。

根據媒體披露的內容，顏慧欣上月在加護病房中向卓榮泰提出辭呈，顏在信中痛陳過去政府領導人層級多次宣示爭取加入CPTPP，但執行層次充滿消極敷衍，無具體計畫和時程，她多次建言卻遭嚴厲駁斥；她並指出，OTN設立已逾18年，但仍屬任務編組，完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才嚴重斷層；決策流程和公文查考制度也有待加強，她雖一再提出建言，但始終未獲接納。

卓榮泰昨證實，顏慧欣在農曆年假期間傳真辭職信，「內容就是今天在媒體所揭露」，當時他請辦公室同仁回覆希望顏慧欣保重身體，健康好轉後再回到工作崗位。

卓榮泰說，由於各方報導，秘書長張惇涵已經簽辦，由行政院「安全及衛生防護委員會」啟動調查，將全數由外聘委員擔任，希望藉由他們客觀、中立、專業的調查結果，能夠讓OTN同仁工作情緒不受任何影響。更要向社會，最重要的是向顏慧欣的父親、前駐WTO代表顏慶章及其家屬有一個非常清楚的了解，才能夠建立社會公信力。

對於政院核定頒發一等功績獎章給顏慧欣，卻遭家屬婉拒，根據媒體報導，家屬考量顏慧欣提出辭呈在先，辭世時已無公職身分，表態「不克領受」榮勳。卓榮泰表示，政院頒發獎章是基於顏慧欣長年深耕國際經貿領域，也讓談判獲得重要成果，足以讓國家對她表達最高敬意，會再取得家屬的理解。

副院長鄭麗君昨日在立院受訪數度哽咽表示非常難過、不捨，這兩天卓榮泰有讓她看辭職信，她心中有更多不捨。她強調，台美經貿談判工作非常緊湊，她和顏慧欣比較多是在會議中討論，顏慧欣沒有對她個別表達在經貿辦公室的工作情況，無論如何行政院有責任加以調查，了解實際的情況。

傳出已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭霸凌。（本報資料照片）
傳出已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭霸凌。（本報資料照片）

WTO 卓榮泰

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