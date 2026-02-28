228當日 「林宅血案」第一目擊者出席座談會

田秋菫認真回答觀眾提問。圖／華視提供

擁有164萬人訂閱的知名YouTuber 「志棋七七」今天受邀出席華視新媒體節目「我想問的是…」特映會，一起討論林宅血案深度訪談特輯。現場還有46年前「林宅血案」第一位目擊者、現任監察委員田秋堇，進行長達兩個多小時的完整對談。

志祺表示現實與課本內容存在落差，成為自己探究歷史真相的起點，因而創立「志棋七七」頻道，希望讓更多人理解這些重要歷史事件的意義，並認識「自己是誰」。他形容經營頻道就像農夫般耕耘播種，期盼有一天種子能夠發芽，為社會帶來更多正向影響，並誠摯推薦觀眾，「這是一部非常值得看到最後的影片。」

本集節目不僅呈現出台灣極少數由當事人親自、完整且不受干擾地回溯當年目擊經過，以及長達46年心理創傷歷程的深度紀錄，更從網路原生內容跨足戲院放映，在台灣電視媒體實務上實屬罕見。

這不只是播放平台的轉換，而是一種公共行動的實踐，讓原本屬於個人在線上觀看的內容，走入具有儀式感與公共性的空間，成為社會共同凝視歷史、集體面對記憶的過程。影片上線後引發廣大迴響，大量網友留言表示「邊哭邊看完」，今天影片播放後，現場氣氛凝重，啜泣聲此起彼落。田秋堇也動情分享，自己一直不敢重看當初錄製的影像，「一打開只看了兩句，就像被火燙到一樣」，真摯情感令現場觀眾動容。

特映會中，華視總經理劉昌德表示，華視不僅特意選在2月28日這個極具歷史意義的日子舉辦特映會，更於華視主頻自下午一點起播出「我想問的是…」，希望透過影像讓更多人了解真相，展現公共媒體在轉型正義上的責任與行動。同時，他也宣布，這部影片的版權將無償授權給其他單位進行公益使用，期盼讓更多人能有機會認識並理解這段重要的歷史，持續擴大社會影響力。