我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消對台軍售

美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐會有美軍犧牲

228當日 「林宅血案」第一目擊者出席座談會

記者李姿瑩／即時報導
田秋菫認真回答觀眾提問。圖／華視提供
田秋菫認真回答觀眾提問。圖／華視提供

擁有164萬人訂閱的知名YouTuber「志棋七七」今天受邀出席華視新媒體節目「我想問的是…」特映會，一起討論林宅血案深度訪談特輯。現場還有46年前「林宅血案」第一位目擊者、現任監察委員田秋堇，進行長達兩個多小時的完整對談。

志祺表示現實與課本內容存在落差，成為自己探究歷史真相的起點，因而創立「志棋七七」頻道，希望讓更多人理解這些重要歷史事件的意義，並認識「自己是誰」。他形容經營頻道就像農夫般耕耘播種，期盼有一天種子能夠發芽，為社會帶來更多正向影響，並誠摯推薦觀眾，「這是一部非常值得看到最後的影片。」

本集節目不僅呈現出台灣極少數由當事人親自、完整且不受干擾地回溯當年目擊經過，以及長達46年心理創傷歷程的深度紀錄，更從網路原生內容跨足戲院放映，在台灣電視媒體實務上實屬罕見。

這不只是播放平台的轉換，而是一種公共行動的實踐，讓原本屬於個人在線上觀看的內容，走入具有儀式感與公共性的空間，成為社會共同凝視歷史、集體面對記憶的過程。影片上線後引發廣大迴響，大量網友留言表示「邊哭邊看完」，今天影片播放後，現場氣氛凝重，啜泣聲此起彼落。田秋堇也動情分享，自己一直不敢重看當初錄製的影像，「一打開只看了兩句，就像被火燙到一樣」，真摯情感令現場觀眾動容。

特映會中，華視總經理劉昌德表示，華視不僅特意選在2月28日這個極具歷史意義的日子舉辦特映會，更於華視主頻自下午一點起播出「我想問的是…」，希望透過影像讓更多人了解真相，展現公共媒體在轉型正義上的責任與行動。同時，他也宣布，這部影片的版權將無償授權給其他單位進行公益使用，期盼讓更多人能有機會認識並理解這段重要的歷史，持續擴大社會影響力。

世報陪您半世紀

YouTuber

上一則

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

延伸閱讀

228事件79周年 賴清德提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

228事件79周年 賴清德提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」
游錫堃自曝「曾是林宅血案嫌疑人」至今仍心有餘悸

游錫堃自曝「曾是林宅血案嫌疑人」至今仍心有餘悸
游錫堃自曝曾是林宅血案嫌疑人 至今仍心有餘悸

游錫堃自曝曾是林宅血案嫌疑人 至今仍心有餘悸
「世紀血案」惹議 蕭美琴：後輩有責任守護台灣民主

「世紀血案」惹議 蕭美琴：後輩有責任守護台灣民主

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」