我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消對台軍售

美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐會有美軍犧牲

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

記者洪哲政/台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

紐約時報報導，為避免4月「川習會」告吹，美國川普政府可能將延後對台軍售愛國者3型防空飛彈等軍購案。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天認為，中國國家主席習近平目前沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。

紐約時報報導川普政府已決定延後宣布一項價值130億美元的對台軍售案，內容可能是愛國者防空系統攔截飛彈、NASAMS防空系統及反無人機設備，另涵蓋小型武器，以及維修與後勤維持等相關項目。

梅復興表示，此案就是稍微延後，不用解讀為擱置。他認為習近平目前並沒有辦法提供足夠保證會落實執行的經濟籌碼，來讓川普同意將這筆對台灣高價值與足夠影響地緣戰略的交易取消。若現未在公布，川習會後仍會公布。

業界人士說，愛3等軍購縱使在「川習會」前未公布，宣布時機會也會落在會後，預料不受影響。

梅復興表示，照說北京在2019年對華府的經貿槓桿應該比當前更具優勢，但川普政府當時還是出售了北京多次警告是紅線的F-16 Block 70戰機給台灣，雖然當時是拖到時任美國務卿龐培歐7月底到亞太地區訪問之行結束後才公告，以免影響會談或節外生枝。

梅復興進一步說，目前對台軍售剩下要通知國會的案子，都是些純防禦性武器與後勤等，本身並無高度軍事敏感性可言，至少不能跟當年的F-16案相提並論。梅復興說，習近平關心的或可能主要是美國對台軍售的政治象徵意義。

世報陪您半世紀

川普 軍售 川習會

上一則

港媒爆料：劉世芳收台商外甥政治獻金 內政部：陸施壓台官員

下一則

228當日 「林宅血案」第一目擊者出席座談會

延伸閱讀

川普13年前批歐巴馬打伊朗 網友狠酸

川普13年前批歐巴馬打伊朗 網友狠酸
美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐會有美軍犧牲

美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐會有美軍犧牲
川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權
傳川普擱置對台軍售 專家直言僅是延後：習近平經濟籌碼不足以取消

傳川普擱置對台軍售 專家直言僅是延後：習近平經濟籌碼不足以取消

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」