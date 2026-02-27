北社譴責中國製造寒蟬效應 籲全民團結力挺劉世芳

親北京港媒27日刊登全版報導，指控內政部長劉世芳讓其外甥在中國投資謀利，「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞交流，大搞雙標」。圖／聯合報系資料照

港媒今天稱，台內政部 長劉世芳的親屬在中國投資謀利。台灣北社發布聲明，肯定劉世芳依法行政、承擔政治壓力，並譴責中共 以政治手段製造寒蟬效應、干預民主治理，呼籲全民團結力挺依法行政的政府與公職人員。

港媒「大公報」27日以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，指稱劉世芳外甥目前擔任台灣某公司總經理，同時在中國江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金。

北社晚間發表聲明指出，首先是肯定劉世芳為守護國家安全所展現的操守與擔當。內政部肩負戶政、移民 、警政與國土安全等核心任務，相關決策本就涉及高度敏感與風險承擔。

北社表示，劉世芳處理爭議性個案時依法行政、公開說明，承擔政治壓力而不迴避責任。民主國家的行政官員本就應在法治框架內維護國家安全與社會秩序，若因盡忠職守而遭境外政權點名報復，社會更應清楚辨識是非，給予支持。

北社指出，其次是譴責中國以政治手段製造寒蟬效應，干預民主治理。以親屬經商或個人往來作為施壓工具，透過標籤化與選擇性指控進行威嚇，本質上就是企圖迫使公務體系退縮，讓未來所有官員在涉及兩岸或國安議題時自我設限。

北社表示，對於這種長臂管轄與跨境威嚇行為，必須清楚表態，台灣的國家運作與民主治理，不受外部勢力干預影響。

北社呼籲，全民在此時更應團結支持依法行政的政府與公職人員，當行政官員因守護國家而承受壓力，社會的支持，就是民主最堅實的後盾。