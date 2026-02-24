賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

台北101董事長賈永婕 日前赴自由廣場，因與丈夫不自覺脫口合唱「總統蔣公紀念歌」，感嘆「才發現當年的教育洗腦有多深」，稱拒與蔣中正合照，更開嗆老蔣繼續罰坐吧，引發爭議。時事評論家、醫師沈政男大嘆她補台灣史的課又被洗腦。

沈政男指出，賈永婕最近說是在補台灣史，看自由花蕊展覽，類似白色恐怖展覽，參觀中正紀念堂看到蔣公當時辦公蠟像，發照片說「繼續罰坐吧，看大家多討厭你！」且因拒與蔣公合照，被老公吐槽說「妳要是生早一點，一定會被抓去槍斃。」

他進一步表示，其實這兩點都是錯誤的，賈的台灣史只上了一半，且找錯老師。在白色恐怖時代不擔心台獨，最怕的是共產黨 ，因此被判死刑，絕大多數都是被紅色牽連，就是加入或接觸共產黨，本質是恐共、為清共所衍生的這些歷史悲劇。

而關於老蔣的歷史評價，其實是「過猶不及」，以前在學校裡面被教唱蔣公紀念歌，當然是一種極端的教育方式。問題是，現在你把綠營的那一套對蔣中正的描寫完全照單全收，其實只是被另外一個極端的陣營所洗腦。

沈政男說，蔣中正作為一個歷史人物，他有他的過錯，但他也有他正面的貢獻。不能因為政治立場、意識型態，妳當年被洗腦，現在不要因為補台灣史的課，現在用反面的另外一套，又被綠營洗腦了。台灣史不是這樣補課的啦！

而綠營這十年來在搞轉型正義，本質變成冷飯熱炒。目的就是打國民黨 給年輕人看，在年輕人心中埋下支持國民黨就是支持白色恐怖的罪惡感。綠營透過網路、臉書社群媒體掀起內鬥，分裂台灣社會。最大的受害者不是別人，就是他們自己。

沈政男表示，賈永婕不曉得是不是要討好綠營的支持者，才在臉書寫這麼多所謂台灣史的心得，又因為一句「我們中國人過年穿大紅色」，又被出征「誰跟妳中國人」可見她的本土化教育做得還不夠，要諂媚綠營的支持者，做得還不夠徹底。