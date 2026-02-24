我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

美國在台協會高層表態歡迎盧秀燕訪問 行程細節曝光

記者洪敬浤／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕3月訪美，美東與美西僑界開始暖身。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕3月訪美，美東與美西僑界開始暖身。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕傳出3月訪問美國，相關動向持續升溫，據推測在3月中旬出發。美國在台協會台北辦事處長谷立言日前公開表示「我們很歡迎她的訪問」，被視為間接證實行程；而美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯春節前專程拜會，更未透過中間安排，讓此行敏感度大幅提升。

政壇推估，若依地方首長訪美作業節奏與議程安排，出訪時間可能落在3月10日至20日間，因副市長黃國榮另有出國行程，返國後再隨盧秀燕訪美；另必須在議會臨時會前回國，推測行程約10餘天，涵蓋美東與美西。

值得關注的是，盧秀燕出訪時間點可能正值中共「兩會」後，有可能與外傳「鄭習會」時程相近。在兩岸與美中關係波動之際，盧秀燕直搗美東政經核心的考察，無疑為其政治格局增添了巨大的想像空間與國際能見度。

僑界已提前暖身，波士頓、紐約、華盛頓等美東城市，以及美西主要僑區，2月中旬起即傳出籌辦3月中旬僑宴的規劃，預計農曆年後正式發函。地方人士透露，東西岸均可能安排僑宴與閉門座談，規格不低，顯示此行不僅屬城市交流層級，也具有觀察指標意義。

值得注意的是，盧秀燕兩度規劃訪美，背後倚重台中市政府國際事務委員會，如同盧秀燕的「外交智庫」，該委員會成員外交資歷深厚，被形容「臥虎藏龍」，在對美聯繫與行程鋪陳上可望穿針引線。

名單包括前外交部長胡志強、前駐英代表林永樂、前駐以色列代表張良任、前外交部北美司司長狐榮達、前僑委會副委員長呂元榮，以及美國休士頓大學政治系副教授翁履中等人；副市長黃國榮亦具資深外交官背景。外界研判，這支具強烈涉外專業色彩的團隊，將成為行程安排與人脈串連的重要後盾。

行程面向上，盧秀燕預料循外例安排公開演講，赴智庫或學術機構發表談話，說明城市治理經驗與對兩岸、台美關係的看法，提升政策論述能見度。她過去強調「城市外交是市政延伸」，若有定案將對外說明。

此外，她日前談及國防議題時表示，適度增加國防支出有其必要，並指「交換議題非常廣泛」，亦被解讀為訪美前的政策訊號。在美國在台協會高層接連到訪之際，3月美國行的戰略意涵與政治想像空間，正持續擴大。

世報陪您半世紀

盧秀燕 谷立言 兩會

上一則

台立院「喬王」從此絕響 柯建銘輸在「萬年」2字

下一則

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

延伸閱讀

鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭情同姊妹、有商有量

鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭情同姊妹、有商有量
藍台中市長提名3月底民調 盧秀燕：太晚了

藍台中市長提名3月底民調 盧秀燕：太晚了
訪美試溫 盧秀燕淡化政治味 鄭麗文規畫先訪陸增底氣

訪美試溫 盧秀燕淡化政治味 鄭麗文規畫先訪陸增底氣
蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架