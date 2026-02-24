韓國瑜：藍黨團有窒息危機 軍購條例誤判恐四面楚歌

立法院長韓國瑜（前）。中央社

台立法院長韓國瑜 今天在立法實務研討會上，舉滿清太監以濕紙覆蓋口鼻，使人逐步窒息而亡的故事，示警國民黨 團注意危機；他說，若能讓軍購特別條例付委審查，可能等於先拿掉一張悶住口鼻的紙，若判斷錯誤，是否會讓局勢變得四面楚歌，值得深思。

國民黨今天下午召開立法實務研討會，進行立法院黨團總召印信頒授及黨團書記長交接儀式，由卸任書記長羅智強交接給新任書記長林沛祥。

到場監交的副主席兼秘書長李乾龍表示，立院黨團過去一年表現可圈可點，新會期又是艱苦任務的開始，相信在總召傅崐萁帶領下，一定可以將國民黨團帶向新境界。

與會的韓國瑜則是在致詞時表示，立法院近兩年幾乎無休、會期未曾中斷，工作壓力極大，他形容自己的血壓，快跟身高一樣高了；隨後韓國瑜說，清朝皇帝欲殺鐵帽子王，但因牽一髮動全身而難以直接處置，最終宮中老太監建議，以「臉上一張一張貼濕紙」的方式，讓該人逐步窒息而亡，事後即使驗屍也難以查出死因。

韓國瑜指出，提出這段故事，是希望提醒黨團領導者，是否具備察覺「一張一張紙」逐步造成窒息危機的意識。在黨團運作中，是否有人能成為「牙籤」，能將紙戳破或者拿掉，這對於化解危機至關重要。

韓國瑜認為，任何時刻都存在危機，無論是國家、政黨或個人，能否趨吉避凶、化解危機，正是智慧領導的重要展現，也希望國民黨團能在黑暗中找到一絲光明，而要找到光明要靠智慧，帶著黨團衝出去則要靠勇氣。

韓國瑜表示，今天能讓軍購特別條例付委審查，可能就等於先拿掉一張悶住口鼻的紙，這非常重要，若判斷錯誤，是否會讓局勢變得四面楚歌，值得深思。

韓國瑜也說，今天民進黨 立法院黨團三名幹部全數更換，民進黨團總召柯建銘在立法院33年後交棒，這些新局面與新挑戰即將到來。加上中美對抗博弈、地緣政治衝突劇烈，台灣內部究竟能承受多少蓋在口鼻之上的濕紙，值得共同思考，希望大家有智慧、勇氣化解。