柯建銘卸任總召 潘孟安：傳承是為了走更遠的路

民進黨資深立委柯建銘今天卸任黨團總召。(本報系資料照)

民進黨 資深立委柯建銘 卸任黨團總召，由立委蔡其昌接任總召。總統府秘書長潘孟安今天表示，20多年來，老柯就像是民進黨在國會的「定海神針」；雖然柯建銘卸下總召頭銜，但未來的路，「我們還要一起為台灣繼續打拚」。

潘孟安以「一生懸命，守護台灣」在臉書表示，柯建銘總召是他的老前輩，今天，是柯總召正式卸下黨團總召重擔的日子，「這一路，他走了整整25年」。

潘孟安說，20多年來，老柯就像是民進黨在國會的「定海神針」，當年他還是國會菜鳥的時候，是老柯這位前輩帶著他熟悉立院議事規則；後來他擔任幹事長，也是老柯帶著我們這群黨團幹部為台灣守下一個又一個法案。

「我常說老柯是議場的魔術師，也是國會的活字典，」潘孟安說，在民進黨是國會少數的艱困年代，柯建銘憑藉著對議事規則的精準掌握，擋下無數不公義的錢坑法案。

潘孟安說，最讓他印象深刻的，是在三一八學運時期，他是幹事長、老柯是總召，「我們一群人為學生守住議場的門，也為台灣守下民主與自由」。

「傳承，是為了走更遠的路。」潘孟安說，老柯這輩子最精華的時光都奉獻給了這座議事廳，「他常說，民主不只是對抗，更是如何在法律與條文的細節中，尋求國家利益的最大公約數。」

潘孟安說，今天柯建銘光榮卸任總召，交棒給蔡其昌委員，展現的是世代交替的高度與胸襟。

潘孟安說，「柯總召，辛苦了！謝謝你這 25 年來，在每一個關鍵時刻，為民進黨、為台灣擋下風雨，雖然你卸下了總召的頭銜，但我知道，你對台灣民主的熱血從未冷卻。未來的路，我們還要一起為台灣繼續打拚！」