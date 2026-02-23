富察遭中國判刑3年 何時可獲釋仍無消息

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，此前他已被限制人身自由2年，依法可折抵刑期，但目前獲釋時間仍無消息。（取材自臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年被中國依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，此前他已被限制人身自由2年，依法可折抵刑期，但目前獲釋時間仍無消息。陸委會今天則表示有掌握相關進度。

對於富察獲釋時間，聲援富察連署工作小組代表王家軒今天向中央社表示，目前尚無新消息。

八旗文化今天也表示，沒有進一步消息，一切消息以陸委會公布為主。

陸委會則表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。

富察2023年3月赴陸探親和處理註銷在中國大陸戶籍相關程序時失聯。後來中國大陸國台辦證實，上海市國家安全局於2023年3月21日「依法」對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動」的犯罪嫌疑人李延賀，採取刑事強制措施。

國台辦2025年3月17日以書面聲稱，李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判，但當時未提到刑期等判決結果。

國台辦同年3月26日則表示，富察被依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約7180美元）。

上海高朋律師事務所律師、上海台協副會長蔡世明先前曾向中央社表示，刑期折抵要視被採行的強制措施不同加以區分才能判斷。如果被拘留或逮捕而羈押的地點是在看守所，羈押1日折抵1日刑期，但若是被監視居住，則是2日折抵1日。

在未能知道富察被採取何種強制措施的狀態下，他的獲釋時間目前仍難斷定。