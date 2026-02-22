我的頻道

普立茲獎得主徐華 凝視過往對抗遺忘

谷愛凌奪金後得知外婆逝世 哽咽：昨晚夢到了她

賴清德邀5院茶敘 鍾佳濱：可協調院際扞格、釐清關稅議題

黃婉婷／台北即時報導
民進立院黨團幹事長鍾佳濱。(本報系資料照)
台總統賴清德將於新春後首個上班日邀集五院茶敘，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，五院會商除了協調過往產生的院際扞格，也能討論朝野有共識的優先法案及國防預算，並釐清川普關稅政策對台灣的影響與應對。

鍾佳濱指出，過去一兩年來，立法院在修法過程中引發了擴權爭議，導致立法、行政、司法與監察權之間產生摩擦。總統依憲法職權召集五院院長會商，也有協調各院化解院際扞格、健全憲政架構的意義。

鍾佳濱也提到，會談也將觸及國內具高度共識的兩項議題，包括使台灣具備優於日韓競爭力的台美對等貿易協定（ART）、投資合作備忘錄（MOU）；美方也關切國際經貿互惠應建立在共同承擔安定秩序的基礎上，因此台灣的特別國防預算與軍事採購具有高度優先性，包含國民黨與立法院長韓國瑜也都表達這是優先議程。

針對川普新關稅政策對台灣的影響與應對，鍾佳濱說，總統也能藉五院會商機會釐清，包括ART是否受影響等，相信開春後資訊會逐漸明朗，產業界會清楚表達實際需求，朝野最終仍會回歸原先主軸，而非討論川普的新作為，因為新政僅對「尚未談定」的國家影響較大。

