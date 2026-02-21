我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

訪中會習近平前關稅遭判無效 專家：在中國眼中川普已居弱勢

冬奧／自由式滑雪空中技巧混合團體 美奪金 中獲銅

川普改課10%全球關稅 研究示警1狀況下台灣恐淪為輸家

編譯林文彬／綜合外電
圖為高雄港。路透
圖為高雄港。路透

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。研究顯示，如果10%全球關稅適用於所有商品，美國平均有效關稅稅率將不降反升，台灣商品稅率升幅將擴大至近13個百分點。

美國最高法院20日做出判決後，川普旋即宣布根據122條款全面開徵10%固定關稅，此舉給予美國政府150天時間來為各國量身打造替代方案。彭博經濟研究指出，最高法院這項判決使美國平均有效關稅稅率暫時從13.6%降至6.5%，但仍遠高於川普重返白宮前的2.3%。

根據彭博經濟研究提供的數據，如果10%關稅如川普暗示適用於所有產品，藥物和半導體等至今仍大多豁免加徵關稅的商品將面臨高額新關稅，帶動美國平均關稅稅率達到16.5%，高於最高法院做出判決前的水準。如果新關稅只適用於目前對等關稅涵蓋的商品，維持現有產品豁免，平均稅率只會升至11.4%。

從國家來看，無論新固定關稅稅率是否適用於所有商品，巴西、中國、印度和印尼都是贏家，美國進口這些國家商品的平均關稅稅率將下降。這些國家共同點是在IEEPA關稅下面臨超高稅率，而且獲得豁免的產品較少。

舉例來說，截至2月19日美國進口巴西商品的平均關稅稅率比2015年1月上升30個百分點。如果維持對等關稅豁免，升幅將大幅縮小至9.3個百分點。就算10%關稅適用於所有商品，升幅也會縮減至14.5個百分點。

相較之下，如果122條款適用於所有產品，導致加拿大和墨西哥失去美墨加協定（USMCA） 豁免，這兩國將是輸家，台灣等目前許多出口豁免關稅的美國貿易夥伴也都會蒙受損失。彭博經濟研究指出，如果10%關稅適用於所有商品，美國進口台灣商品的平均關稅稅率升幅，將從最高法院做出判決前的8.4個百分點，擴大至12.9個百分點。

如果10%關稅只適用於對等關稅涵蓋商品，升幅則會縮小至5.7個百分點。

世報陪您半世紀

關稅 川普 巴西

上一則

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

下一則

川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

延伸閱讀

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」
川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲

川普向霍楚保證 紐約不會有明州式ICE突襲
川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰

川普大多數關稅遭最高法院封殺 給企業、經濟、Fed帶來新挑戰
關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

關稅「敗訴了？」川普會議中收紙條 盛怒中離席

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳