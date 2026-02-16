賴清德法鼓山除夕撞鐘 盼立院速通過國防特別預算

我的頻道

中央社新北17日電
今天是除夕，法鼓山今晚將連續第20年，於除夕夜晚上9時30分以108響鐘聲迎新春。前3響禮由賴清德總統引領祈願。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，法鼓山今晚將連續第20年，於除夕夜晚上9時30分以108響鐘聲迎新春。前3響禮由賴清德總統引領祈願。記者江婉儀／攝影

台灣總統賴清德除夕出席法鼓山撞鐘活動祈福，他說過去一年台灣遭遇堰塞湖潰決、非洲豬瘟等挑戰，透過中央與地方協力克服難關，也呼籲立法院儘速通過國防特別預算，讓國家更安全。

法鼓山16日晚間9時30分舉行除夕撞鐘祈福，由總統賴清德與方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師、果品法師共同敲擊前3響，為人民祈願「世界和平、國泰民安、鐘生幸福」。

賴清德致詞表示，法鼓山除夕撞鐘是台灣年度的文化盛事，今年屆滿20年意義更加非凡。法鼓山創辦人聖嚴法師曾開示「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部」，提醒眾人要把握當下，個人如此，國家也是如此。

賴清德說，過去一年台灣遭遇各種挑戰，包括丹娜絲颱風導致南部重大災情，樺加沙颱風引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，台中也出現非洲豬瘟，但在中央與地方攜手之下，以及各地志工奮不顧身投入救災，讓台灣克服各種難關。

賴清德指出，即便在美國對等關稅的壓力下，透過百工百業、全國人民努力，台灣去年經濟交出一張亮眼成績單，第4季經濟成長率高達12.86%，全年達8.63%。最後，賴清德再度呼籲立法院儘速審議通過國防特別預算及中央政府總預算，讓國家更安全、經濟更發展。

國民黨主席鄭麗文深夜也出席撞鐘儀式，圓滿最後3響，隨後致詞表達祝賀，盼新的一年推行大道、天下為公，共同為和平而努力。

果暉法師開示，法鼓山今年年度主題為「祥樂豐足」，從自心做起，珍惜資源、愛護自然，運用心靈環保促進家庭社會和諧、世界和平。

法鼓山表示，法華鐘是全球首座在鐘體上刻有「法華經」與「大悲咒」的青銅梵鐘，總重達25公噸，共7萬152個字，為法鼓山鎮山之寶。

2007年首次舉辦除夕撞鐘迄今滿20年，每年除夕敲響108響鐘聲，象徵破除過去、現在、未來的108種煩惱，圓滿迎接嶄新一年。

賴清德 非洲豬瘟 國民黨

賴清德春節談話 宣示拚國防、經濟

賴清德春節談話 持續強化國防治安 台灣在考驗中更加堅韌

黑白集／賴清德你錯了 「風險」也是交易理由

賴清德：中國如奪取台灣 日菲等國將成下個目標

