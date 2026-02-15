我的頻道

竹聯幫吳敦告別式 陳啟禮之子到場遭警盤查蒐證

記者翁至成／台北即時報導
竹聯幫首任幫主陳啟禮之子陳楚河(中)到吳敦告別式悼念。(記者翁至成／攝影)
竹聯幫大老吳敦本月3日因病辭世，享壽77歲，2月15日在台北市懷愛館舉行告別式，結束傳奇一生，家屬在訃聞指出，依吳敦生前遺願告別式不開放公祭，只有家祭，記者觀察確實現場僅有少數「黑衣人」到場，不過仍有大咖前來悼念，包括陳啟禮之子陳楚河、「白狼」張安樂、民眾黨議員陳世軒、藝人歐陽龍。

影片來源：聯合新聞網

竹聯幫內並未有動員跡象，北市警方仍不敢大意，動員40名警力在場維安、蒐證，截止目前為止，沒有傳出衝突情事。

張安樂約在中午11時52分到場，當時他欲從旁邊一側進入，大安分局偵查隊長見狀立刻上前引導，要他走大門接受身分查證。

張安樂配合，但也笑笑的說「家祭我不能來啊」、「人家家祭，有點過分欸」，似乎對員警在吳敦家祭的場合還動員警力盤查感到反感。

值得一提的是，民意代表、藝人並不在警察蒐證對象內，陳楚河雖然是藝人，但疑因身分同時是竹聯幫首任幫主陳啟禮的兒子，到場後員警仍上前盤查、確認身分蒐證。

告別式上，有親友分享吳敦的圍棋功力有「初段」，也透露兒女當時在家發現吳敦沒有生命跡象時，仍堅持送馬偕醫院，只是醫生淡淡說，他在家已經安詳離開了。

竹聯幫大老吳敦告別式。(記者翁至成／攝影)
竹聯幫首任幫主陳啟禮之子陳楚河到吳敦告別式悼念。(記者翁至成／攝影)
北市警方在場盤查、拍照蒐證。(記者翁至成／攝影)
「白狼」張安樂至吳敦告別式悼念。(記者翁至成／攝影)
北市警方在場盤查、拍照蒐證。(記者翁至成／攝影)
「白狼」張安樂至吳敦告別式悼念。(記者翁至成／攝影)
