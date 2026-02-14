聲援高金素梅 洪秀柱：籲人民揭竿起義誅濫權

我的頻道

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。(圖／本報系資料照)
無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費，其住居所、立院辦公室等都被搜索並被約詢，昨日公開發聲絕不屈服政治追殺。國民黨前主席洪秀柱今聲援，「揭竿起義，伐無道、誅濫權」，她身為曾任資深立委，對今日台灣的政治現況，只有四個字「痛心疾首」。

洪秀柱表示，高金素梅遭到大規模搜索偵辦，民進黨濫用司法的手段之粗暴、動作之高調，早已超出比例原則。這不是單純司法調查，而是赤裸裸的政治示警：誰敢監督、誰敢質疑，就準備承受國家機器的碾壓。

洪秀柱指出，打從民進黨執政以來，以惡法箝制在野、以行政權凌駕立法權、以政治意志踐踏憲法精神；到了賴清德總統上任，更是毫不掩飾地將司法化為武器，羈押在野黨主席，強推大罷免，讓台灣空轉一年多，社會撕裂、民生停擺。這不是民主競爭，這是政治鬥爭、權力清算。

洪秀柱說，當司法檢調成為執政者對付政敵的刀劍，當「國安」成為無限上綱的萬用藉口，當政治協商被棄如敝屣、對話機制蕩然無存，還能假裝這只是政黨攻防嗎？今天可以對付在野黨，明天就能對付任何不順從的團體與個人。連長年為原住民族發聲、為兩岸和平奔走的高金素梅，都能被如此粗暴對待，這已經不是個案，而是對整個在野力量的全面威嚇。

洪秀柱強調，當統治者無視民心、濫用權力，人民終將覺醒。兩千年前，陳勝、吳廣揭竿而起，喊出「伐無道，誅暴秦」，不是為了動亂，而是因為退無可退。今日的台灣，不該走到那一步，但若執政者繼續把司法當武器、把反對者當敵人，把國家機器當成鬥爭工具，人民終將明白，若不挺身而出，便只能任人宰割，「人為刀俎，我為魚肉」。

洪秀柱呼籲，停止政治追殺，停止司法濫權，回到憲政正軌。否則，歷史的審判不會缺席，人民的怒火不會永遠沉默。

