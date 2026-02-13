我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

台星簽署消除雙重課稅協定 明年起適用

記者張文馨／台北即時報導

台灣與新加坡於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for the Elimination of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance）；該協定由台灣駐新加坡代表童振源大使與新加坡駐台北商務辦事處時任代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）共同簽署，並於13日生效，預計自2027年1月1日起適用。

外交部指出，台星雙邊經貿關係往來緊密，互動頻繁；依據經濟部國際貿易署統計，2025年雙邊貿易總額達534億美元；另據星方統計，台灣在2025年已躍升為新加坡最大貿易夥伴，雙邊貿易總額逾1344億美元，展現兩國高度互補的經貿優勢。台灣財政部指出，本協定將提供更符合當前經貿現況的租稅減免安排，優化賦稅環境與競爭力，進一步帶動雙邊投資動能。

外交部表示，台灣與新加坡自1981年首度簽署所得稅協定以來，40餘年間合作穩健成長，新加坡也是台灣推動「新南向政策」的關鍵夥伴；新版協定的生效，標誌著雙邊關係的新里程碑；未來雙方將在既有的堅實基礎上，持續深化經貿、觀光、文化及教育等全方位交流，共創雙贏，增進兩國人民的福祉。

世界日報 陪您半世紀

新加坡 觀光 財政部

上一則

詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害

延伸閱讀

日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定
貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現
星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心

星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心
傳芝商所將納台港為鋁倉儲地點 亞洲布局再下一城

傳芝商所將納台港為鋁倉儲地點 亞洲布局再下一城

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，獲台總統賴清德特赦。（本報系資料照片）

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

2026-02-12 09:18

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強