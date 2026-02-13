台星簽署消除雙重課稅協定 明年起適用

台灣與新加坡 於2025年12月31日簽署新版「消除所得稅雙重課稅與防杜逃稅及避稅協定」（Agreement for the Elimination of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance）；該協定由台灣駐新加坡代表童振源大使與新加坡駐台北商務辦事處時任代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）共同簽署，並於13日生效，預計自2027年1月1日起適用。

外交部指出，台星雙邊經貿關係往來緊密，互動頻繁；依據經濟部國際貿易署統計，2025年雙邊貿易總額達534億美元；另據星方統計，台灣在2025年已躍升為新加坡最大貿易夥伴，雙邊貿易總額逾1344億美元，展現兩國高度互補的經貿優勢。台灣財政部 指出，本協定將提供更符合當前經貿現況的租稅減免安排，優化賦稅環境與競爭力，進一步帶動雙邊投資動能。

外交部表示，台灣與新加坡自1981年首度簽署所得稅協定以來，40餘年間合作穩健成長，新加坡也是台灣推動「新南向政策」的關鍵夥伴；新版協定的生效，標誌著雙邊關係的新里程碑；未來雙方將在既有的堅實基礎上，持續深化經貿、觀光 、文化及教育等全方位交流，共創雙贏，增進兩國人民的福祉。