高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

高金素梅助理張俊傑涉犯貪汙等6罪遭法院裁定羈押。(記者曾原信／攝影)

台北地檢署偵辦立委高金素梅 詐領助理費等案，高金偵訊時身體不適送醫，檢方諭令限制出境出海，擇日訊問；不過，檢方認為，高金倚重的助理張俊傑涉犯貪汙罪嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院裁准羈押，今(12)凌晨被上銬搭囚車前往台北看守所，確定在獄中過年。

由於張俊傑是高金素梅的貼身助理，如今被羈押禁見，代表高金涉案程度高升，儘管高金昨天凌晨因病就醫，但目前已出院，未來若2度出庭接受偵訊，強制處分的可能性很高，檢方是否會在春節 前再次傳喚高金，值得關注。

法院裁定指出，張俊傑涉犯6罪，分別是貪汙之公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪、加重詐欺罪、違反商業會罪、行使業務上登載不實文書罪、洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大之程度。

裁定顯示，本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗危險性仍高，有羈押禁見之必要。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，她女兒雲雅舜因提供1至2個帳戶給父親使用，被檢方依洗錢罪50萬(台幣，約1.6萬美元)交保。據了解，張俊傑以「台灣原住民 多族群文化交流協會」名義，舉辦射箭、演唱活動，再指示原音重現負責人張智偉提供假票，詐領補助經費，最後將資金存入雲雅舜帳戶，此部分高金素梅涉入不多。

至於高金素梅偵查的重點，原先是朝違反國安法調查，因蒐證不易，辦案箭頭轉向偵查詐領助理費，鎖定用人頭助理林怡君、露子吉尤不實請款，這些人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙罪。