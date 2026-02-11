我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

據傳「撒糖」可融解車道積雪 專家指有反效果教最佳解

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

記者張宏業／台北即時報導
高金素梅助理張俊傑涉犯貪汙等6罪遭法院裁定羈押。(記者曾原信／攝影)
高金素梅助理張俊傑涉犯貪汙等6罪遭法院裁定羈押。(記者曾原信／攝影)

台北地檢署偵辦立委高金素梅詐領助理費等案，高金偵訊時身體不適送醫，檢方諭令限制出境出海，擇日訊問；不過，檢方認為，高金倚重的助理張俊傑涉犯貪汙罪嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院裁准羈押，今(12)凌晨被上銬搭囚車前往台北看守所，確定在獄中過年。

由於張俊傑是高金素梅的貼身助理，如今被羈押禁見，代表高金涉案程度高升，儘管高金昨天凌晨因病就醫，但目前已出院，未來若2度出庭接受偵訊，強制處分的可能性很高，檢方是否會在春節前再次傳喚高金，值得關注。

法院裁定指出，張俊傑涉犯6罪，分別是貪汙之公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪、加重詐欺罪、違反商業會罪、行使業務上登載不實文書罪、洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大之程度。

裁定顯示，本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗危險性仍高，有羈押禁見之必要。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，她女兒雲雅舜因提供1至2個帳戶給父親使用，被檢方依洗錢罪50萬(台幣，約1.6萬美元)交保。據了解，張俊傑以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義，舉辦射箭、演唱活動，再指示原音重現負責人張智偉提供假票，詐領補助經費，最後將資金存入雲雅舜帳戶，此部分高金素梅涉入不多。

至於高金素梅偵查的重點，原先是朝違反國安法調查，因蒐證不易，辦案箭頭轉向偵查詐領助理費，鎖定用人頭助理林怡君、露子吉尤不實請款，這些人頭均不在立法院工作，涉犯貪汙罪。

高金素梅助理張俊傑（左2）遭羈押禁見，凌晨上囚車前往台北看守所，將在獄中過年。(...
高金素梅助理張俊傑（左2）遭羈押禁見，凌晨上囚車前往台北看守所，將在獄中過年。(記者曾原信／攝影)
立委高金素梅涉詐領助理費遭檢方約談，因身體不適送醫，擇日再訊問。(記者曾原信／攝...
立委高金素梅涉詐領助理費遭檢方約談，因身體不適送醫，擇日再訊問。(記者曾原信／攝影)

高金素梅 原住民 春節

上一則

美眾院通過台灣保護法案 綠：感謝美方對台灣支持

延伸閱讀

台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見
讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？
國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫
高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅

高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團