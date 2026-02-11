美眾院通過台灣保護法案 綠：感謝美方對台灣支持

我的頻道

中央社台北11日電
美國聯邦眾議院9日以壓倒性票數通過「台灣保護法案」，一旦台灣安全受中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織外。美台關係示意圖。（本報資料照片）

美國聯邦眾議院9日以壓倒性票數通過「台灣保護法案」，一旦台灣安全受中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織外。民進黨立委吳思瑤今天說，感謝美方對台灣的支持，這項法案意味「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事」。

美國聯邦眾議院在9日以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），法案要求，如果台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）國際金融機制與組織外。

兼任民進黨政策會執行長的吳思瑤表示，美國聯邦眾議院以395比2的壓倒性票數通過「保護台灣法案」，這是美國再一次跨黨派挺台、抗中。這項法案有非常重要的意義，就是台灣一旦遭到中國的軍事侵略，或是中國用任何方法危及台灣的社會運作以及經濟安全，美國就可以啟動禁止、凍結、反制中國在國際金融機構的參與。

吳思瑤說，美國為什麼要以395比2壓倒性的通過「保護台灣法案」，這就代表台灣的安全攸關美國的利益，更攸關世界的秩序。這項法案的通過，美國將可以使用金融的手段抑制、反制中國可能對台的安全侵略。

吳思瑤指出，這個法案的意義非常清楚，也就是「台灣有事，美國有事；台灣有事，世界都有事」，它所呈現的是，台灣的安全，除了是台灣國家自身的安全，也是印太地區的安全，更是關乎美國的利益，也嚴重影響世界的秩序。這是非常重要的一個核心。

吳思瑤表示，感謝美方對於台灣的支持，感謝跨黨派的眾議員如此高規格的挺台灣，台灣朝野也要反問，當世界各國都在跨黨派挺台灣，唯獨台灣的國會要自己人卡自己人、自己人來傷害自己的國家，呼籲朝野正視這項法案通過的意義。

此外，行政院副院長鄭麗君10日啟程赴美，就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）與美方進行最後會議。

吳思瑤說，整個談判團隊以及行政院已經多次說明，關稅談判一定會堅守4大原則，一旦完成後，行政團隊會把所有的品項清楚的、透明的、公開的向產業說明，及向國人說明，立法院先前也排定在新會期進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」專案報告，朝野立委若有任何的疑義，絕對可以問飽、問滿，讓社會釋疑。

