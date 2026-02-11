台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

立委高金素梅辦公室前主任張俊傑（中）被檢方聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

台立委高金素梅 等人涉以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款，北檢複訊後認助理張俊傑涉嫌重大，今天向法院聲押禁見獲准，高金素梅身體不適擇期訊問。

台北地方法院表示，張姓被告涉犯貪污治罪條例公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪，及犯刑法加重詐欺罪、商業會計法填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。

北院表示，本案共犯間的犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清。有相當理由足認被告有勾串共犯之虞。

北院說，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅。而本案犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間的犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高，堪認本案不予羈押對國家刑罰權的傷害，應大於羈押對其權利的侵害而符合衡平性原則。有羈押被告及禁止接見、通信的必要。

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅等人涉嫌詐領助理費等3案，昨天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，原定約談18人，最終高金素梅等17人到案。

高金素梅今天凌晨移送北檢複訊後因身體不適，檢察官諭知限制出境出海後請回，將擇期再訊問。

此外，高金素梅的助理張俊傑被檢方認定在3案中均居於主導關鍵地位，涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、醫療器材管理法、刑法詐欺罪，且有逃亡、串證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。其餘11名被告分以10萬至50萬元交保，另4名被告請回。

檢調調查，高金素梅、張俊傑等人涉嫌於高金素梅擔任立委期間，利用人頭助理詐領公費助理薪酬，涉犯貪污罪，涉案期間及金額仍待檢調進一步釐清。

檢調獲報，由高金素梅創設的台灣原住民 多族群文化交流協會，涉嫌於2015年至2018年間，利用辦理公益活動名義，透過「以少報多」或根本沒辦等方式，夥同2家廠商開假發票，向政府部門或國營公司等詐領補助款，涉刑法偽造文書、詐欺等罪。張俊傑疑再指示助理洗錢隱匿不法所得。

另外，衛福部於2022年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自國外輸入，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

檢調查出，高金素梅、張俊傑等人，當時為了自中國輸入大批COVID-19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。

除高金素梅請回、張俊傑遭羈押禁見，北檢訊後諭令林姓等2名人頭助理各新台幣50萬元交保，楊姓人頭助理10萬元交保，原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬元交保，4人均限制出境出海；陳姓、張姓廠商負責人各10萬元交保。

至於涉嫌協助洗錢等案的高姓特助、雲姓被告、呂姓鄉代均以50萬元交保，麥姓地方服務處主任10萬元交保，4人均限制出境出海；利姓主任10萬元交保。

此外，涉及快篩輸入的無黨籍屏東縣議員越秋女，在屏東縣調站接受檢察官訊問後昨天深夜請回；無黨籍台東縣議員陳政宗、台東縣金峰鄉代會主席高勤書及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，分別在台東及花蓮接受檢察官視訊偵訊後也都請回。