我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬日暴風雪過後 為何清洗車子很重要

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照

台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

中央社台北11日電
立委高金素梅辦公室前主任張俊傑（中）被檢方聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅辦公室前主任張俊傑（中）被檢方聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

台立委高金素梅等人涉以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款，北檢複訊後認助理張俊傑涉嫌重大，今天向法院聲押禁見獲准，高金素梅身體不適擇期訊問。

台北地方法院表示，張姓被告涉犯貪污治罪條例公務員詐取財物罪，刑法使公務員登載不實罪，及犯刑法加重詐欺罪、商業會計法填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。

北院表示，本案共犯間的犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均尚有未明，有待檢察官釐清。有相當理由足認被告有勾串共犯之虞。

北院說，考量本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅。而本案犯行期間非短、距今已有相當時日，共犯間的犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高，堪認本案不予羈押對國家刑罰權的傷害，應大於羈押對其權利的侵害而符合衡平性原則。有羈押被告及禁止接見、通信的必要。

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅等人涉嫌詐領助理費等3案，昨天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，搜索高金素梅住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，原定約談18人，最終高金素梅等17人到案。

高金素梅今天凌晨移送北檢複訊後因身體不適，檢察官諭知限制出境出海後請回，將擇期再訊問。

此外，高金素梅的助理張俊傑被檢方認定在3案中均居於主導關鍵地位，涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、醫療器材管理法、刑法詐欺罪，且有逃亡、串證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。其餘11名被告分以10萬至50萬元交保，另4名被告請回。

檢調調查，高金素梅、張俊傑等人涉嫌於高金素梅擔任立委期間，利用人頭助理詐領公費助理薪酬，涉犯貪污罪，涉案期間及金額仍待檢調進一步釐清。

檢調獲報，由高金素梅創設的台灣原住民多族群文化交流協會，涉嫌於2015年至2018年間，利用辦理公益活動名義，透過「以少報多」或根本沒辦等方式，夥同2家廠商開假發票，向政府部門或國營公司等詐領補助款，涉刑法偽造文書、詐欺等罪。張俊傑疑再指示助理洗錢隱匿不法所得。

另外，衛福部於2022年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自國外輸入，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

檢調查出，高金素梅、張俊傑等人，當時為了自中國輸入大批COVID-19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。

除高金素梅請回、張俊傑遭羈押禁見，北檢訊後諭令林姓等2名人頭助理各新台幣50萬元交保，楊姓人頭助理10萬元交保，原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬元交保，4人均限制出境出海；陳姓、張姓廠商負責人各10萬元交保。

至於涉嫌協助洗錢等案的高姓特助、雲姓被告、呂姓鄉代均以50萬元交保，麥姓地方服務處主任10萬元交保，4人均限制出境出海；利姓主任10萬元交保。

此外，涉及快篩輸入的無黨籍屏東縣議員越秋女，在屏東縣調站接受檢察官訊問後昨天深夜請回；無黨籍台東縣議員陳政宗、台東縣金峰鄉代會主席高勤書及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，分別在台東及花蓮接受檢察官視訊偵訊後也都請回。

高金素梅 原住民

上一則

重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手

下一則

日外相指台灣是極重要夥伴 台外交部：展現台日深厚情誼

延伸閱讀

讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？
國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫
高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅

高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅
調局國安站出手辦高金 法界：難脫整肅異己印象

調局國安站出手辦高金 法界：難脫整肅異己印象

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正