中美洲媒曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣一間進口商宣布，他們擁有足夠財力和設施購買宏都拉斯白蝦，購買量可能達到或超過2023年台灣與宏都拉斯斷交前的水平。

這間進口商的一名代表證實，他們有足夠設施處理大量宏都拉斯白蝦，並強調有意與宏都拉斯重建貿易關係。

中美洲360指出，這項重啟恰逢阿斯夫拉成為宏都拉斯新總統。台灣進口商曾表示，阿斯夫拉政府營造的信任氛圍有利恢復與宏都拉斯貿易。

阿斯夫拉選前曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並稱台宏有邦交時，宏國的情況比現在「好100倍」；他領導的宏國新政府將恢復與台灣的邦交。

宏都拉斯國家水產養殖協會主席阿馬多爾（Javier Amador）對這項消息表示樂觀。他說，台灣市場熟悉宏都拉斯產品品質，並能提供合理價格。雙邊貿易中斷前，台灣市場吸收宏都拉斯約40%的蝦類產量，採購價格優於其他國際市場。

中美洲360指出，重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。先前由於國際蝦價下跌，當地養蝦場以微薄利潤營運。