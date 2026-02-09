我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

中美洲媒曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，台灣一間進口商宣布，他們擁有足夠財力和設施購買宏都拉斯白蝦，購買量可能達到或超過2023年台灣與宏都拉斯斷交前的水平。

這間進口商的一名代表證實，他們有足夠設施處理大量宏都拉斯白蝦，並強調有意與宏都拉斯重建貿易關係。

中美洲360指出，這項重啟恰逢阿斯夫拉成為宏都拉斯新總統。台灣進口商曾表示，阿斯夫拉政府營造的信任氛圍有利恢復與宏都拉斯貿易。

阿斯夫拉選前曾說，當選後將重新審視現任總統卡斯楚與中國大陸所簽的協議，並稱台宏有邦交時，宏國的情況比現在「好100倍」；他領導的宏國新政府將恢復與台灣的邦交。

宏都拉斯國家水產養殖協會主席阿馬多爾（Javier Amador）對這項消息表示樂觀。他說，台灣市場熟悉宏都拉斯產品品質，並能提供合理價格。雙邊貿易中斷前，台灣市場吸收宏都拉斯約40%的蝦類產量，採購價格優於其他國際市場。

中美洲360指出，重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。先前由於國際蝦價下跌，當地養蝦場以微薄利潤營運。

上一則

台「視網膜泰斗」眼科醫師劉榮宏辭世 曾治療蔣經國

延伸閱讀

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資
宏都拉斯新總統就職 中國大使于波出席

宏都拉斯新總統就職 中國大使于波出席
阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友
阿斯夫拉將宣誓就任宏都拉斯總統 曾承諾與台復交

阿斯夫拉將宣誓就任宏都拉斯總統 曾承諾與台復交

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP