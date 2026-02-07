台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安：綠叔叔阿姨很沒自信

我的頻道

台灣新聞組／台北8日電
台北市長蔣萬安7日赴內湖與里長座談，針對關於台北燈節引進「泡泡瑪特」引起綠營質疑，蔣萬安指出，民進黨這些叔叔、阿姨顯得很沒自信，應該向台灣年輕人看齊。(記者楊正海／攝影)
台北市長蔣萬安7日赴內湖與里長座談，針對關於台北燈節引進「泡泡瑪特」引起綠營質疑，蔣萬安指出，民進黨這些叔叔、阿姨顯得很沒自信，應該向台灣年輕人看齊。(記者楊正海／攝影)

今年台北燈節展區之一為中國品牌「泡泡瑪特」，遭綠營政治人物稱台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺乏文化自信。對此，台北市長蔣萬安昨受訪反譏，民進黨的這些叔叔阿姨，顯得很沒自信，應跟台灣的年輕人看齊。

蔣萬安昨赴內湖與里長座談，針對關於台北燈節引進國際IP「泡泡瑪特」引起綠營部分政治人物的質疑，蔣萬安指出，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，而且應該要跟台灣年輕人看齊。

他說，這次台北燈節規畫雙展區雙IP，不只「泡泡瑪特」還包含變形金剛，這些國際大IP來不僅讓台北走進世界也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

中國國台辦發言人陳斌華日前在例行記者會上也做出回應。陳斌華表示，「兩岸同胞同文同種，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們『逢中必反』的扭曲心理和虛弱本質。」

至於陸委會日前稱，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。陳斌華回應，2024年6月，「民進黨當局」將赴中國及港澳地區旅遊警示提升為「橙色」，「是不折不扣的政治操弄，也已被事實證明是徒勞無功的逆勢操作。」

陳斌華稱，2025年台灣居民到中國，相比2024年增長20%以上；台灣居民到港澳人數較2024年也大幅增長。「這充分表明，對民進黨當局的倒行逆施，廣大台胞並不認同。」

陳斌華指，民進黨當局仍然「一『橙』不變」，拿港澳地區本不存在的旅遊風險說事，其結果必然是被事實再度打臉。

今年台北燈節西門展區，展出「泡泡瑪特」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU...
今年台北燈節西門展區，展出「泡泡瑪特」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野、星星人等六個IP花燈造型。(本報資料照片)

