首例漢他病毒死亡病例 台北市府強化市場清消

中央社台北6日電
台北市日前出現今年首例漢他病毒死亡病例，市場處表示，6日已完成47處公有市場、47處攤集場的鼠餌投藥，完成噴藥清消，防範漢他病毒擴散。（市場處提供）中央社
台北市日前出現今年首例漢他病毒死亡病例，台北市政府市場處今天表示，為防範漢他病毒擴散，已加強市場環境清潔與防治鼠害，已完成各市場噴藥清消。

衛生福利部疾病管制署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲具慢性病史男性，在1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

許多民眾近期在Threads等社群平台上貼出老鼠於光天化日下出沒台北市街頭、在台北捷運車廂內流竄的影片，質疑首都竟會鼠輩橫行。

台北市市場處今天發布新聞資料表示，為防治鼠患，每年都會編預算協助傳統市場加強滅鼠，並找專業滅鼠廠商每個月進市場投放鼠餌、設置鼠板及偵測站等，並找清潔公司定期辦理噴消作業，維護市場環境清潔與衛生。

針對近期漢他病毒防治，市場處表示，除了持續加強鼠患防治，持續強化管理要求各市場、攤販集中場的攤販、滅鼠廠商、清潔廠商，如攤販應定期清除雜物，收市後把攤位內清理乾淨、不留食物殘渣，場域內垃圾不落地、廚餘桶加蓋等，減少老鼠覓食機會。

市場處表示，會持續找滅鼠廠商加強巡檢各市場，發現鼠群密度異常，針對異常區域加強防治，也要求攤販集中場定期進行環境清消，並訂自律公約，日市每3個月、夜市每2個月進行1次環境清潔消毒，並把成果隨財報檢送備查。

市場處表示，今天已完成47處公有市場、47處攤集場的鼠餌投藥，自2日起針對所有市場的噴藥清消，並請市場自治會配合加強滅鼠及自主整頓環境。

有老鼠、害蟲 南加數個華人餐廳閉門整改
FBI搜賭城民宅 屋主疑涉中國人非法實驗室
FBI突襲賭城住宅 牽出華人恐怖實驗室舊案
故事讀後感

