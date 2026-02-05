我的頻道

法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

中央社台北5日綜合外電報導
法國在台協會主任龍燁。中央社
法國在台協會主任龍燁。中央社

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法，而非挑釁行徑。

路透報導，北京當局除了宣稱擁有台灣主權，還將這條狹窄且具有高度戰略意義的台灣海峽視為中國領海，並時常針對外國海軍航行該海域採取強烈措辭回應。

龍燁告訴記者：「我們謹慎派遣這些海軍資產進入國際水域，沒有任何挑釁。」

龍燁也說道，他們的目標是傳達一個明確訊息，即為國際法適用該水域，且應該維持下去。

美國軍艦每隔幾個月就會穿越台灣海峽，此舉激怒了北京當局。

美國的若干盟邦，例如法國、澳洲、英國以及加拿大，同樣偶爾會穿越台灣海峽。法國是今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國。

龍燁還指出，目前G7聲明已經會例行性包含維持海峽現狀並反對使用武力或脅迫的措辭。

法國上一次被公開確認有海軍艦艇穿越台灣海峽，時間是在2024年。

法國與大多數國家一樣，跟台灣沒有邦交，但台灣視法國為重要的夥伴及民主同盟國家。

大約30年前，法國曾向台灣出售幻象戰機和拉法葉級巡防艦，龍燁則表示，這些機艦至今仍被台灣防務當局使用，法國企業也曾提供必要的設備來協助維護這些機艦。

他更提到：「這是我們承諾的架構，多年來未曾受到質疑。」

