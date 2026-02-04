陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）4日在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左），這是今年首個國共高層級交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。（記者陳政錄／攝影）

國共兩黨智庫論壇3日落幕，國民黨 副主席蕭旭岑昨(4)天在北京與中共 政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧會晤時，提及「海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述；均堅持一個中國原則的共識」，這是兩岸能繼續交流的共同政治基礎。大陸文旅部昨天下午隨即宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

蕭旭岑原定昨天上午為參訪科技相關行程，陸方3日通知「會見」採訪安排，由王滬寧出面在北京人民大會堂的「新疆廳」會見蕭旭岑一行。王滬寧表示，新形勢下，陸方願在堅持「九二共識」，反對「台獨」的政治基礎，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

他也說，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作共同心聲的實際措施，為兩岸關係和台海形勢注入正能量，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」。

蕭旭岑說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，「因為中華民族是我們的根」。

「這次論壇只是一個開始。」蕭旭岑說，絕大多數台灣民眾希望兩岸能交流交往，尤其是通過適當的溝通平台，解決兩岸因交流不夠產生的各種影響，國民黨責無旁貸，應擔負起這樣的責任。

蕭旭岑稍後也在臉書貼文，王滬寧很鄭重告訴他，大陸一直的首要目標是兩岸和平，但台獨是大陸無法接受的紅線；他則回應，台獨違反台灣人利益，國民黨也堅決反對台獨。

昨天上午會見後，大陸文旅部下午宣布，近期將恢復上海居民赴金、馬旅遊。目前各項工作積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金、馬旅遊提供優質服務和產品。這是去年一月以來，大陸文旅部第二度宣布陸客來台旅遊舉措，也是2024年大陸恢復福建陸客到金門馬祖地區旅遊後，首度增加省份。

陸委會昨表示，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，根本目的是消滅中華民國 、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對；至於陸方放寬陸客赴台的限制，希望不要只說不做，而且上海居民要先到福建、再坐金馬小三通客船，會有多少來客仍尚待觀察。