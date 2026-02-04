國共論壇可能在台舉辦？蕭旭岑：重返執政重啟雙向交流

國民黨副主席蕭旭岑（右）和國民黨智庫副董事長李鴻源（左）率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，昨天深夜返台。記者黃仲明／攝影

國民黨 副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董事長李鴻源以及40名專家學者，於2月2日至4日前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。論壇3日落幕，總結提出5個面向、15項共同意見；蕭旭岑4日在北京人民大會堂與大陸全國政協主席王滬寧會面。蕭旭岑昨天深夜返台時表示，此行成果豐碩，未來若國民黨有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。

國民黨主席鄭麗文昨日指出，本次交流有很多重大突破和成果，感謝對岸熱誠招待，其實應該禮尚往來也在台灣辦一次論壇。蕭旭岑昨深夜返台受訪時指出，平等互惠一向是國民黨跟對岸交流的宗旨，過去國民黨也曾邀請很多大陸的重要客人來台，未來也希望邀請大陸相關對口到台灣交流，但民進黨 執政不可能同意，如果未來國民黨能重新執政，一定會重啟這種雙向、平等、互惠的交流。

蕭旭岑說本次論壇討論觀光 旅遊、醫療、防災、能源，以及精密機械等產業，李鴻源副董事長宣布15項共同意見，大陸文旅部就宣布上海居民可以到金門、馬祖自由行，這是非常好的第一步。雙方在民生關切的議題上建立共識跟平台，能夠落實對兩岸百姓都有幫助，這正是目前台灣社會需要的。