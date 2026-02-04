竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫前總護法、影視製作人吳敦3日辭世，享壽77歲，家屬發布訃聞指出，吳敦在2月3日上午6時30分壽終正寢，告別式預計在2月15日台北市懷愛館舉行，並依其生前遺願，當天不對外舉辦公祭儀式，盼由家人陪伴走完人生最後一程。

據了解，吳敦早年加入竹聯幫，因行事作風強悍，在江湖間有「鬼見愁」稱號，並曾任竹聯幫總護法，在幫內地位舉足輕重。1980年代涉入震動國際的「江南案」，入獄服刑多年，出獄後逐漸淡出江湖，轉往影視圈發展。

吳敦轉戰影視產業後，成立影視公司，製作多部電影與電視劇作品，包括旋風小子、新烏龍院及新倚天屠龍記等，在華語影視圈建立一定影響力，也曾提攜多位藝人嶄露頭角。

近年吳敦逐漸淡出影視圈，2025年曾出版回憶錄「江南案與我的一生」，回顧早年經歷與人生轉折。據指出，他在服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始讀書，兩人關係深厚。

家屬表示，靈堂已設於台北市民權東路鼎峰會館，開放親友弔唁，告別式當天僅辦理家祭，不另設公祭儀式，盼外界尊重家屬意願。台北市警方獲悉，中山分局建國派出所也已派員查訪了解。