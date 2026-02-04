我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

與普亭通話後 習近平同日與川普通電話

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

記者翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫前總護法、影視製作人吳敦3日辭世，享壽77歲，家屬發布訃聞指出，吳敦在2月3日上午6時30分壽終正寢，告別式預計在2月15日台北市懷愛館舉行，並依其生前遺願，當天不對外舉辦公祭儀式，盼由家人陪伴走完人生最後一程。

據了解，吳敦早年加入竹聯幫，因行事作風強悍，在江湖間有「鬼見愁」稱號，並曾任竹聯幫總護法，在幫內地位舉足輕重。1980年代涉入震動國際的「江南案」，入獄服刑多年，出獄後逐漸淡出江湖，轉往影視圈發展。

吳敦轉戰影視產業後，成立影視公司，製作多部電影與電視劇作品，包括旋風小子、新烏龍院及新倚天屠龍記等，在華語影視圈建立一定影響力，也曾提攜多位藝人嶄露頭角。

近年吳敦逐漸淡出影視圈，2025年曾出版回憶錄「江南案與我的一生」，回顧早年經歷與人生轉折。據指出，他在服刑期間受竹聯幫精神領袖陳啟禮影響開始讀書，兩人關係深厚。

家屬表示，靈堂已設於台北市民權東路鼎峰會館，開放親友弔唁，告別式當天僅辦理家祭，不另設公祭儀式，盼外界尊重家屬意願。台北市警方獲悉，中山分局建國派出所也已派員查訪了解。

隨著吳敦過世，意即包括陳啟禮、董桂森在內的「江南案」三大殺手都全部離世。

2007年11月8日竹聯幫陳啟禮告別式，黃少岑與劉振南與董桂均與吳敦與陳功。(本...
2007年11月8日竹聯幫陳啟禮告別式，黃少岑與劉振南與董桂均與吳敦與陳功。(本報系資料照)

上一則

會王滬寧 蕭旭岑：台主流民意盼兩岸以和平方式解決爭端

延伸閱讀

動畫電影「KPop獵魔女團」暴紅 各大學掀韓語學習潮

動畫電影「KPop獵魔女團」暴紅 各大學掀韓語學習潮
「只紅一部劇」男星 「軋戲」陳星旭被定型、他曇花一現最可惜

「只紅一部劇」男星 「軋戲」陳星旭被定型、他曇花一現最可惜
加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸
Netflix砸錢併華納 本季財測轉保守

Netflix砸錢併華納 本季財測轉保守

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛