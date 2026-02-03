高市自民黨將大勝？他指若無3大變數 台日關係有望進步

日本自民黨總裁兼首相高市早苗（中），親自站上第一線拉抬氣勢。歐新社

日本眾議院 選舉8日投開票，日本朝日新聞民調顯示，首相高市早苗 的自民黨可望取得壓倒性勝利。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這次日本眾議院選舉，局勢其實已經相當明朗。之前一度有日本媒體看不清，高市早苗的超高人氣，究竟能否真正轉化為執政黨的選票？答案在最近1周已經揭曉。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專發文，隨著選戰進入最後階段，自民黨迅速完成內部整合，高市早苗親自站上第一線拉抬氣勢，所到之處幾乎都是人山人海。聲勢之盛，讓不少政治評論者直言，已經出現了2005年小泉旋風的既視感。當年，小泉純一郎打著郵政改革的旗幟，帶領自民黨在眾議院一舉拿下296席，成就少見的壓倒性勝利。

如今的情況，並不遜色。矢板明夫說，這幾天，日本各大媒體陸續公布民調，甚至連長期對自民黨態度嚴苛的朝日新聞，公布的數據都顯示自民黨與日本維新會的合計席次，很可能逼近甚至突破300席。

「這個數字的意義極為關鍵」。矢板明夫表示，解散前，自民黨199席、維新會34席，兩黨合起來僅僅剛好過半。這次如果能衝上310席以上，不只穩穩掌握政權，更將取得眾議院3分之2的「修法級優勢」。即便法案在參議院遭到否決，仍可退回眾議院，以壓倒性票數強行通過，意味著高市政權的執政基礎會相當穩定。

矢板明夫表示，當然，變數並非不存在。第一，是高市早苗的健康狀況，上任後長期睡眠不足，行程密集，近期又傳出手腕受傷，外界難免擔心。第二是選戰末期若有重量級人物失言，或爆出重大弊案，可能瞬間翻轉氣氛。第三則是投票率。2月8日正值日本一年中最寒冷的時節，若遇寒流或大雪，對以年輕選民為主的高市支持者而言，確實是一大考驗。

若這3項變數沒有發生，他說，結論就已經很清楚，這將是一場自民黨的壓倒性勝利，贏到足以重塑日本政治結構。對台灣而言，也意味著一個對台立場明確、路線穩定的日本政府。台日關係有機會再上層樓。