國共論壇共同宣言出爐：推動恢復兩岸直航、開放團客

此次「國共兩黨智庫論壇」以兩岸交流合作前瞻為主題，藍營強調輕政治、重民生。(記者陳政錄／攝影)

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」今在北京舉行。與會人士經過深入交流討論，提出五個面向、十五項共同意見，包括推動盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；盡快實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊，逐步擴大中國民眾赴金門、馬祖旅遊；加強兩岸新興產業領域合作等。

國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光 旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討。與會人士認為，國共兩黨保持良性互動，有利於深化兩岸交流合作，促進共同發展，造福兩岸人民。

國民黨 指出，2008年至2016年，兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，簽署「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）等23項協議，搭建起空運直航、海運直航、直接通郵、金融合作、食品安全、司法互助等制度性安排，實現開放中國大陸民眾赴台旅遊，形成兩岸大交流、大合作、大發展的良好局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的好處。

國民黨表示，2016年民進黨執政以來，台海情勢漸趨緊張，當前兩岸關係再次面臨何去何從的關鍵抉擇。兩岸人民要共同努力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，維護台海和平，加強交流合作，致力改善民生，增進同胞福祉，攜手共創中華民族復興偉業。

與會人士經過深入交流討論，提出以下五個面向、十五項共同意見。第一，推動恢復兩岸人員往來正常化。推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙；盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網絡，允許兩岸港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求按照既有航路自主安排班次和班期，為兩岸民眾往來提供更加便捷高效的海空運輸服務。

同時，深化兩岸觀光旅遊交流合作。盡快實現福建、上海民眾赴台團 隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊。支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，加強溝通對接，提供更多優質服務和產品，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和更優環境。

其次，推動兩岸企業、研究機構、行業組織加強交流，促進兩岸精密機械、 智慧製造技術交流、人才培訓與產業合作，開展聯合技術障礙突破和成果互享，促進兩岸在技術創新與制定相同標準方面達成更多共識。發揮各自優勢，加強互利合作，共同打造「人工智慧結合製造」指標項目，打造具國際影響力的人工智慧創新聚落。

同時，支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級，促進能源生產、輸送、消費各環節低碳發展，加強新能源領域技術交流和產業聯動，鼓勵臺資企業參與大陸新能源產業高質量發展，以「新三樣」產業（新能源汽車、鋰電池和太陽能產業）為重點方向，合作拓展全球市場。

第三，探索兩岸醫療康養合作新路徑。包括推動兩岸醫療衛生界交流合作。支持兩岸醫學院校和醫療機構開展人員互訪、醫學專業人才培訓等交流合作，並舉辦各類交流活動。整合兩岸中醫藥資源與技術。支持兩岸專家聯合開發中醫藥康養服務包，打造「醫養+文旅」路線，探索建立遠程服務框架。深化兩岸康養交流合作。推動老年康復、慢病管理、康養服務等領域技術科研合作。

第四，深化兩岸環保領域交流合作。支持兩岸企業、研究機構、民間組織等在清潔能源、生態修復、固廢資源化利用等領域加強交流協作，共同提升產業競爭優勢。支持兩岸在環保領域開展標準共通研究、標準技術科學研究合作、標準項目研製與實施等工作，為兩岸協同發展搭建標準化橋樑。支持兩岸在碳市場等領域加強溝通交流，攜手應對氣候變化。

第五，強化兩岸防災減災合作，深化兩岸防災減災專業交流合作。圍繞洪水控制、洪水利用、洪水塑造及數字孿生水利、海綿城市建設、山洪災害防治等，開展交流合作。積極為台灣水利專業人才參與大陸水利治理創造條件。推動籌建「海峽地震 災害風險防治開放實驗室」，推進福建及台灣海峽陸海聯測等專項合作。

同時，促進兩岸減災人才與產業融合。支持台灣科技人才參與大陸地震科技產業發展。強化海峽災害性天氣聯防，為台灣漁業、茶葉等協會提供專業氣象服務產品，為海峽輪渡提供預報預警等保障服務。聯合開展防災減災兩岸共同標準研究。支持兩岸業界聯合開展氣象科研、海底地震機理、海洋工程抗震等重大課題研究。