台立法院創紀錄 預算會期總預算案一字未審

記者蔡晉宇／台北即時報導

台立法院本會期到今天結束，創下預算會期總預算案一字未審紀錄。(本報系資料照)
今天是台灣立法院本會期最後一次院會，國民黨民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺115年度(2026年)中央政府總預算、強化防衛國防特別條例；中央政府總預算案在預算會期不但未完成審議，更連交付委員會都沒辦法完成，創下憲政史首例，連同718億元(新台幣，約24億美元)新興計畫預算先行動支方案也因朝野協商未果，未能優先動支。

立院人士表示，115年度總預算不但會「拖過年」，根據推算，立院新會期在2月24日才會開議，還要先重選委員會、召委，再來排案付委實質審查，就算以最快速度進行，恐怕也要拖到4、5月才有望通過。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立院在藍白主導下，預算會期卻不審預算，完全顛覆立法院議事規則與慣例，且總預算連「第一頁」逐筆預算都還沒審查，是開啟史上最壞民主惡例，不僅在程序上是民主惡例、國會墮落，實質上也對人民生活、預算動支影響甚巨。

國民黨立院黨團總召傅崐萁，總預算案至今不能付委審查，罪魁禍首就是民進黨政府。立院3讀通過，並經總統公布的「軍人加薪」以及「提高退休警消所得替代率」，行政院都可以違法不編列預算，如果在野黨放水通過，才是民主憲政的奇恥大辱。

國民黨 民進黨 民眾黨

