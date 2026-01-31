自助美助 美睽違43年再對台輸出火箭推進劑拌藥機

中科院日前發布，與美廠 B&P Littleford合作在屏東九鵬基地設置第5座300加侖火箭推進劑 拌藥機，並於本1月23日舉行啟用儀式。(圖/中科院提供)

台灣中科院日前披露，台美43年來首度恢復合作設置生產火箭推進劑的「拌藥機」，本月23日正式啟用。中科院總計已有5具火箭推進劑拌藥機，全力衝刺今年將執行完畢的海空戰力提升特別預算案。

生產火箭推進劑的「拌藥機」屬國際戰略管制物資，自美輸出需國務院 同意。中科院過去透過對美採購，在民國60年代取得3具美系300加侖型的火箭推進劑拌藥機，分別部署在軍備局205廠、中科院大樹43廠北營區及九鵬基地鵬園營區，其中大樹廠拌藥機在民國80年代因工安意外爆炸損失，美方40餘年來都不願再出售相關設備。

2022年中科院為執行海空戰力提升特別預算案，在美未允許輸出下，成功自行研製300加侖與50加侖拌藥機，設置於九鵬，提供量產國造雄2E、雄風3型反艦飛彈的加力箱固態推進劑之用。

在中科院成功自製拌藥機後，美方顯然放鬆管制。中科院日前發布，與美廠 B&P Littleford合作在屏東九鵬基地設置台灣第5座300加侖火箭推進劑拌藥機，並於1月23日舉行啟用儀式。

中科院說，這是睽違43年的歷史性突破，不僅是技術的引進，也是台美深厚互信的指標。

海空戰力提升特別預算案執行將於年底到期，只剩國造增程雄3反艦飛彈、天弓3型及陸射劍2防空飛彈持續案最後階段生產任務。台美在生產海空精準飛彈的「尾聲」，此時「增設」火箭推進劑生產線，待特別預算今年執行完畢後，5具拌藥機的產能，尤其是在九鵬的3具新型拌藥機如何運用？受到關注。