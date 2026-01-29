鄭麗文稱大陸是親人 梁文傑：這樣的親戚有什麼意義？

我的頻道

記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑29日對國民黨主席鄭麗文的大陸是親人說，質疑稱「這樣的親戚有什麼意義？」（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑29日對國民黨主席鄭麗文的大陸是親人說，質疑稱「這樣的親戚有什麼意義？」（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文近日表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，對此陸委會指出，如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要讓我破產倒閉、想要把我的公司併吞，「那這樣的親戚有什麼意義？」

梁文傑今（29）日在記者會上面對媒體詢問時做出上述回應。他並就即將到來的國共兩黨智庫交流活動提到，「我覺得要去就大大方方去齁，反正到時候都會知道有誰去，那為什麼不提供名單？」

另外針對僑委會副委員長李妍慧今日也表示，非洲、北美都傳出中共駐館干擾威脅，要求僑團在春節過年期間不得邀請台方駐處長官出席活動，梁文傑則回應稱，這些作為都是歷年的攻勢，包括軍演，去年除夕到初五期間，國防部就偵獲解放軍機49架次、解放軍艦33艘在台海附近繼續做演習，「過年還在亂」，所以各方面的擾亂行為都不會停止，台方都會做好因應動作。

而中共軍委副主席張又俠落馬後，陸委會認為這次事件會不會提高中共在2027年對台採取軍事行動的可能性？梁文傑則表示，此事從上禮拜六中共官方發布新聞以來，幾乎每天都有人評論、都有學者做分析，「到目前為止，我看到的是兩個極端，一派是說這提高了中共攻台的可能性，一派說這反而讓中共不太可能在短期之內攻台」，對於這兩個極端，他指出，「政府的立場就是料敵從寬，做好萬全的準備」。

中共 解放軍 國防部

