身心靈療癒變煉獄 台藝識流創辦人等4人打死顧問遭起訴

台北市藝識流國際身心靈療癒學院30歲林姓療癒顧問慘遭凌虐致死，台北地檢署查出，40歲負責人王禹婕以積欠藝識流龐大諮詢費、預約試吃中秋 節月餅等理由，涉與胞弟營運長王劭丞、網紅牙醫執行長吳宗儒執行長、療癒顧問林承毅圍毆林男，且稱林在「突破自我」未及時送醫，全案今偵結，依傷害致死罪嫌起訴王等4人，由國民法官法庭審理。

王禹婕高雄醫學大學畢業，以「艾菲坦導師」創辦藝識流，主打自我覺察、共修淨化等，胞弟王劭丞擔任營運長，執行長則是網紅牙醫師吳宗儒，曾多次在綜藝節目談論牙齒保健。王禹婕任命王劭丞、吳宗儒，和2名最低階的療癒顧問林承毅、林男擔任「四大護法」5人同住1處，飲食乃至如廁都須聽命王禹婕，林男未經王禹婕號令，不得擅自到其他樓層活動。

檢方查出，王禹婕以林男積欠藝識流諮詢費、共修營隊、數期會員年費（金卡會員會員新台幣20萬元），數額龐大無可計量，要求林書立還款協議，且去年8月到台北地方法院所屬民間公證人公證。王禹婕認為林男不服指令時，以「脈輪淨化」、「消業力」等理由毆打，也指示吳宗儒3人徒手或持棍棒毆打，以此建立王禹婕絕對權威，林男限於脆弱處境，無自覺應離去藝識流。

檢方查出，王禹婕、吳宗儒都有醫學教育背景，去年9月26日王等4人得知林男用藝識流名義，預約試吃中秋節月餅，不滿林男擅自主張作為涉毆打教訓林男，9月26日下午到同年月29日午間，王等4人陸續徒手、棍棒敲擊毆打林男頭部、四肢、背腰臀，卻在林男意識不清陷入昏迷之際，攝錄林男影像，「虛構林男在突破自我課題」未送醫急救，直到29日深夜11時31分間已無生命跡象，11點38分許由王劭丞報警叫救護車送醫急救，因四肢、背腰臀部肌肉受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及相關併發症 宣告死亡。

林男身形骨瘦如柴，中山分局獲報懷疑不單純，緊急拘提王禹婕等4人。王禹婕到案稱，林男在做「療程」若順利突破關卡，就能上升到另個層次，強調「他沒有死」王等4人去年經聲押禁見獲准，北檢今依傷害致死罪嫌起訴王等4人，全案由國民法官法審理。