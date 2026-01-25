台灣辦「餃子王」爭霸戰 這口味驚喜奪冠

屏東縣政府舉辦餃子王爭霸戰25日進行決賽，最終由參賽者何賢勇（前右）為女兒特製的香菜口味水餃奪冠，縣長周春米（前左）頒新台幣6萬元獎金。（中央社）

屏東縣政府舉辦餃子 王爭霸戰，決賽今天登場，晉級10強選手同場較勁，端出創意與美味私房水餃，最終由何賢勇為女兒特製的香菜口味水餃奪冠，屏東縣長周春米嘗鮮大讚實至名歸。

屏東縣政府文化處表示，每逢年節最具年味的勝利星村，不只熱鬧年貨市集，邁入第2屆的餃子王大賽更添懷舊眷村氛圍，由初賽中脫穎而出的10組決賽者使出渾身解數爭奪榮耀，不僅有家常經典口味，也有多款隱藏版驚喜，包括香菜手工餃，還有結合櫻花蝦及剝皮辣椒入餡，以及台式打拋豬、全素水餃等。

餃子王決賽邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人焦志方、翰品酒店高雄行政主廚江進華等，搭配150名事先預約報名的國民老饕擔任試吃評審，最終由香菜口味水餃奪得冠軍。

屏東縣長周春米會中表示，勝利星村一年四季都有不同風貌，在最有年味的地方舉辦餃子王大賽相當應景，今年大賽由香菜口味獲得冠軍，試吃之後果然實至名歸。

奪冠的何賢勇接受媒體聯訪表示，3年前他從工廠退休 後，就開始經營事業第二春，因為女兒喜歡香菜，因此特製香菜口味水餃，以1斤豬肉搭配250克香菜最對味，首次報名就獲得冠軍感到相當開心。

屏東縣文化處提到，勝利星村園區還有結合繽紛花藝打造的「星花開」燈區，更有餐飲、文創等多元品牌店家，歡迎大家年節期間到屏東走春。