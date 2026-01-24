澤倫斯基指台灣供俄電子零組件 台經部：早已無出口俄國

我的頻道

記者陳儷方／台北即時報導
台經濟部表示，台灣的晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。(本報系資料照)

烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供電子零組件給俄國使用，台經濟部回應表示，台灣晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

台經濟部表示，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運俄羅斯，強調「台灣的晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯」。

台經濟部也指出，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制，政府也持續強化出口管理制度，與美國、歐盟日等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

台經濟部表示，台灣會與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。若有進一步明確資訊，歡迎各界提供，台經濟部將會儘速調查協處。

白俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

